Гол Зинченко, Реал выбил Атлетико из ЛЧ, Украина готовится к Бельгии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 12 марта.

1. Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары

ПСЖ – Астон Вилла, Арсенал – Реал, Барселона – Боруссия Д, Бавария – Интер

2A. Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ

«Галактикос» вырвали путевку в четвертьфинал

2B. Арсенал с голом Зинченко сыграл вничью с ПСВ и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Ответный матч завершился со счетом 2:2, разгромный гандикап в первой игре помог канонирам

2C. Шахтер добыл победу в товарищеском матче с Карпатами

В составе донецкого клуба голами отличились Антон Глущенко и Кауан Элиас

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты заключили контракт с 18-летним игроком Ботафого

Фабиано Родригес Перейра продолжит карьеру в УПЛ

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс расторг контракт с опытным игроком УПЛ

Олег Кожушко остался без команды

3C. ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал 21-летнего бразильского форварда

Венделл будет играть за ровенский клуб до окончания текущего сезона

4A. Двойной список игроков. Сборная Украины и команда U-21 отправились на сбор

Игроки молодежки до 16 марта будут работать с основной командой

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Сикан, Зубков и Батагов узнали имя нового главного тренера

Фатих Текке возглавит клуб, в котором выступают трое украинских футболистов

5A. Звезда бокса из Украины лег под нож после боя за титул чемпиона мира

Денису Беринчику прооперировали нос

5B. Украинский боксер может провести бой за титул чемпиона мира с россиянином

Промоутер Сергея Богачука рассказал о планах на ближайший поединок

6. Кременчуг и Сокол не смогли доиграть матч плей-офф чемпионата Украины

Командам помешала тревога

7. Выиграл решающий фрейм. Юлиан Бойко вышел в финал турнира за путевку в Тур

Украинец в напряженном матче взял верх над Винни Калабрезе из Австралии

8. Пять медалей. Украинские борцы мощно выступили на чемпионате Европы

С наградами домой возвращается сразу полкоманды

9A. Как это было. На ЧЕ в прыжках с шестом были выданы две золотые медали

Уникальный случай произошел на чемпионате Европы в Нидерландах

9B. ЧМ по легкой атлетике. Магучих и Дорощук: определен состав сборной Украины

На чемпионате мира в китайском Нанкине выступят 7 украинских спортсменов

10A. Невероятное падение: Даллас потерял половину команды и чемпионские амбиции

Оцениваем перспективы «Маверикс» после обмена Дончича

10В. Вызов для Ахметова. Пушич довольствуется малым, как и все его подопечные

Каким будет ответ президента и собственника донецкого клуба?

10С. Противостояние норвежцев, Франциска и Лу и конкуренция за Малые глобусы

Блогер Sport.ua Евгения Антонова анонсирует этап Кубка мира в Поклюке