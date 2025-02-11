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11 февраля 2025, 06:20 | Обновлено 11 февраля 2025, 06:25
69
0

Победа Динамо, украинское противостояние в Турции, камбек Свитолиной

Главные новости за 10 февраля на Sport.ua

11 февраля 2025, 06:20 | Обновлено 11 февраля 2025, 06:25
69
0
Победа Динамо, украинское противостояние в Турции, камбек Свитолиной
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 10 февраля.

1. Наглядная разница в классе. Динамо уверенно одолело Эсбьерг
Команда Шовковского на сборах в Турции не ощутила конкуренции соперников из второго дивизиона Дании

2A. Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Состоялся матч чемпионата Турции

2B. Интер с автоголом переиграл Фиорентину и продолжает преследовать Наполи
Для хозяев поля отличились Марин Понграчич (автогол) и Марко Арнаутович

3. Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Состоялась жеребьевка старейшего английского турнира

4A. Двое игроков покинули расположение Черноморца
Клубный лазарет «моряков» никак не опустеет

4B. Европейский гранд хотел подписать лидера Шахтера и сборной Украины
Судакова хотел приобрести Порту

4C. ОФИЦИАЛЬНО. 36-летний украинский защитник завершил карьеру
Алексей Дитятьев решил повесить бутсы на гвоздь

5A. Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе
Даяна в двух сетах проиграла Пейтон Стернс на старте тысячника в Катаре

5B. Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Элина в трех сетах одолела Маркету в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Катаре

6A. Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Александр может потерять еще один чемпионский пояс

6B. Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
Фьюри убрали из рейтинга

6C. Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Сергей Богачук может побороться за титул чемпиона мира

7. Вошла в историю. Хохелько с рекордом выиграла бронзу ЕЮОФ в шорт-треке
Украинка стала третьей на дистанции 1500 метров

8. Ольга Бельченко завоевала золотую медаль на чемпионате АБАФ
В Софии прошел чемпионат Балканских легкоатлетических ассоциаций среди юниоров

9. Супербоул-2025. Филадельфия одержала победу в Национальной футбольной лиге
Команды провели матч достойный финала

10A. Game Changer. Кто такой Кауа Элиас и что от него ждать в Шахтере
Алексей Сливченко рассказывает о бразильском форварде, который обошелся «горнякам» аж в 17 млн евро

10B. Утрехт: по крошке – к шляхте
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков пытается разобраться в секретах успехов утрехтцев в нынешнем сезоне

10C. Формула-1 встречает нового таланта: дебют Кими Антонелли
Юный талант с поддержкой Мерседеса: что ждать от Антонелли?

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главные новости
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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