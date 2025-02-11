Победа Динамо, украинское противостояние в Турции, камбек Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 10 февраля.

1. Наглядная разница в классе. Динамо уверенно одолело Эсбьерг

Команда Шовковского на сборах в Турции не ощутила конкуренции соперников из второго дивизиона Дании

2A. Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко

Состоялся матч чемпионата Турции

2B. Интер с автоголом переиграл Фиорентину и продолжает преследовать Наполи

Для хозяев поля отличились Марин Понграчич (автогол) и Марко Арнаутович

3. Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?

Состоялась жеребьевка старейшего английского турнира

4A. Двое игроков покинули расположение Черноморца

Клубный лазарет «моряков» никак не опустеет

4B. Европейский гранд хотел подписать лидера Шахтера и сборной Украины

Судакова хотел приобрести Порту

4C. ОФИЦИАЛЬНО. 36-летний украинский защитник завершил карьеру

Алексей Дитятьев решил повесить бутсы на гвоздь

5A. Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе

Даяна в двух сетах проиграла Пейтон Стернс на старте тысячника в Катаре

5B. Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой

Элина в трех сетах одолела Маркету в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Катаре

6A. Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?

Александр может потерять еще один чемпионский пояс

6B. Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе

Фьюри убрали из рейтинга

6C. Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место

Сергей Богачук может побороться за титул чемпиона мира

7. Вошла в историю. Хохелько с рекордом выиграла бронзу ЕЮОФ в шорт-треке

Украинка стала третьей на дистанции 1500 метров

8. Ольга Бельченко завоевала золотую медаль на чемпионате АБАФ

В Софии прошел чемпионат Балканских легкоатлетических ассоциаций среди юниоров

9. Супербоул-2025. Филадельфия одержала победу в Национальной футбольной лиге

Команды провели матч достойный финала

10A. Game Changer. Кто такой Кауа Элиас и что от него ждать в Шахтере

Алексей Сливченко рассказывает о бразильском форварде, который обошелся «горнякам» аж в 17 млн евро

10B. Утрехт: по крошке – к шляхте

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков пытается разобраться в секретах успехов утрехтцев в нынешнем сезоне

10C. Формула-1 встречает нового таланта: дебют Кими Антонелли

Юный талант с поддержкой Мерседеса: что ждать от Антонелли?