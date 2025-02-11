Победа Динамо, украинское противостояние в Турции, камбек Свитолиной
Главные новости за 10 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 10 февраля.
1. Наглядная разница в классе. Динамо уверенно одолело Эсбьерг
Команда Шовковского на сборах в Турции не ощутила конкуренции соперников из второго дивизиона Дании
2A. Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Состоялся матч чемпионата Турции
2B. Интер с автоголом переиграл Фиорентину и продолжает преследовать Наполи
Для хозяев поля отличились Марин Понграчич (автогол) и Марко Арнаутович
3. Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Состоялась жеребьевка старейшего английского турнира
4A. Двое игроков покинули расположение Черноморца
Клубный лазарет «моряков» никак не опустеет
4B. Европейский гранд хотел подписать лидера Шахтера и сборной Украины
Судакова хотел приобрести Порту
4C. ОФИЦИАЛЬНО. 36-летний украинский защитник завершил карьеру
Алексей Дитятьев решил повесить бутсы на гвоздь
5A. Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе
Даяна в двух сетах проиграла Пейтон Стернс на старте тысячника в Катаре
5B. Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Элина в трех сетах одолела Маркету в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Катаре
6A. Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Александр может потерять еще один чемпионский пояс
6B. Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
Фьюри убрали из рейтинга
6C. Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Сергей Богачук может побороться за титул чемпиона мира
7. Вошла в историю. Хохелько с рекордом выиграла бронзу ЕЮОФ в шорт-треке
Украинка стала третьей на дистанции 1500 метров
8. Ольга Бельченко завоевала золотую медаль на чемпионате АБАФ
В Софии прошел чемпионат Балканских легкоатлетических ассоциаций среди юниоров
9. Супербоул-2025. Филадельфия одержала победу в Национальной футбольной лиге
Команды провели матч достойный финала
10A. Game Changer. Кто такой Кауа Элиас и что от него ждать в Шахтере
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10B. Утрехт: по крошке – к шляхте
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