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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 20:54 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:10
1114
0

ОФИЦИАЛЬНО. 36-летний украинский защитник завершил карьеру

Алексей Дитятьев решил повесить бутсы на гвоздь

10 февраля 2025, 20:54 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:10
1114
0
ОФИЦИАЛЬНО. 36-летний украинский защитник завершил карьеру
ФК Колос-2. Алексей Дитятьев

36-летний защитник Алексей Дитятьев решил завершить профессиональную карьеру – об этом сообщила пресс-служба ФК «Колос-2», где выступал футболист.

«Алексей Дитятьев заканчивает футбольную карьеру и покидает ФК «Колос-2». Благодарны тебе за время, проведенное в нашем клубе. Твой профессионализм, преданность, талант и труд вдохновляли нас всех. Желаем тебе удачи в новых начинаниях. Ты всегда будешь частью нашей футбольной истории», – сообщили в команде.

В своей карьере Дитятьев играл как в Украине, так и за границей – выступал в чемпионатах Польши и Казахстана. С 1 июля прошлого года на правах свободного агента присоединился к «Колосу-2», где провел шесть матчей во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что клуб из Ковалевки заинтересован в футболисте «Миная».

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Колос-2 Ковалевка Алексей Дитятьев завершение карьеры
Николай Титюк Источник: Instagram
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