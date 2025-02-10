Источник: Колос заинтересован в трансфере футболиста Миная
Иван Головкин покидает закарпатский клуб, а Илья Гулько остается в Минае
Закарпатский Минай прекратил сотрудничество с 24-летним вингером Иваном Головкиным, сообщает UA-Футбол.
Клуб окончательно сообщит о расторжении соглашения с игроком, отстраненным от команды, в ближайшие дни.
В услугах Головкина активно заинтересован Колос из Ковалевки, и стороны уже близки к заключению контракта (возможно арендное соглашение).
Не исключено, что Иван будет выступать за Колос-2, являющийся лидером Второй лиги. Контракт Головкина с Зарей действует до 2027 года.
24-летний Головкин в сезоне 2024/25 в Первой лиге провел за Минай 5 матчей и забил 1 гол.
Другой отстраненный игрок, 22-летний опорник Илья Гулько, пока остается в Минае. Если новый главный тренер закарпатцев Евгений Калиниченко даст ему шанс, футболист сможет вернуться в команду.
Ранее Максим Кулиш, Илья Гулько и Иван Головкин попали в немилость от бывшего тренера Желько Любеновича из-за нарушения режима.
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