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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 18:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 18:58
215
0

Источник: Колос заинтересован в трансфере футболиста Миная

Иван Головкин покидает закарпатский клуб, а Илья Гулько остается в Минае

10 февраля 2025, 18:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 18:58
215
0
Источник: Колос заинтересован в трансфере футболиста Миная
ФК Заря. Иван Головкин

Закарпатский Минай прекратил сотрудничество с 24-летним вингером Иваном Головкиным, сообщает UA-Футбол.

Клуб окончательно сообщит о расторжении соглашения с игроком, отстраненным от команды, в ближайшие дни.

В услугах Головкина активно заинтересован Колос из Ковалевки, и стороны уже близки к заключению контракта (возможно арендное соглашение).

Не исключено, что Иван будет выступать за Колос-2, являющийся лидером Второй лиги. Контракт Головкина с Зарей действует до 2027 года.

24-летний Головкин в сезоне 2024/25 в Первой лиге провел за Минай 5 матчей и забил 1 гол.

Другой отстраненный игрок, 22-летний опорник Илья Гулько, пока остается в Минае. Если новый главный тренер закарпатцев Евгений Калиниченко даст ему шанс, футболист сможет вернуться в команду.

Ранее Максим Кулиш, Илья Гулько и Иван Головкин попали в немилость от бывшего тренера Желько Любеновича из-за нарушения режима.

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Иван Головкин Минай Колос Ковалевка трансферы УПЛ трансферы расторжение контракта Илья Гулько Евгений Калиниченко Колос-2 Ковалевка Желько Любенович
Николай Степанов Источник: UA-Football
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