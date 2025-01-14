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Украина. Премьер лига
14 января 2025, 03:53 | Обновлено 14 января 2025, 04:58
45
0

Два хавбека Зари, игравшие в аренде за Минай, не определились с будущим

Илья Гулько и Иван Головкин не тренируются с командой Первой лиги

14 января 2025, 03:53 | Обновлено 14 января 2025, 04:58
45
0
Два хавбека Зари, игравшие в аренде за Минай, не определились с будущим
ФК Ингулец. Илья Головкин

Луганская команда «Заря» вернулась к работе и приступила к подготовке ко второй части сезона на домашней базе в Олимпийском колледже имени Ивана Поддубного. 16 января луганская команда отправится в Турцию на учебно-тренировочный сбор.

В составе пока без изменений, хотя вопрос о хавбеках Илье Гулько и Иване Головкине, которые осенью выступали в аренде за «Минай», остается открытым. Оба игрока пока не тренируются со своей предыдущей командой, хотя сроки аренды до сих пор действуют.

В Заре ожидаются кадровые усиления. К команде присоединятся босниец Деян Попара, а также Владимир Белоцерковец из Ингульца, хотя официально его трансфер еще не завершен.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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