Два хавбека Зари, игравшие в аренде за Минай, не определились с будущим

Луганская команда «Заря» вернулась к работе и приступила к подготовке ко второй части сезона на домашней базе в Олимпийском колледже имени Ивана Поддубного. 16 января луганская команда отправится в Турцию на учебно-тренировочный сбор.

В составе пока без изменений, хотя вопрос о хавбеках Илье Гулько и Иване Головкине, которые осенью выступали в аренде за «Минай», остается открытым. Оба игрока пока не тренируются со своей предыдущей командой, хотя сроки аренды до сих пор действуют.

В Заре ожидаются кадровые усиления. К команде присоединятся босниец Деян Попара, а также Владимир Белоцерковец из Ингульца, хотя официально его трансфер еще не завершен.