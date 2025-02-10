Game Changer. Кто такой Кауа Элиас и что от него ждать в Шахтере

8 февраля «Шахтер» осуществил свой второй трансфер в рамках зимнего окна-2025. Новобранцем «горняков» стал 18-летний центрфорвард «Флуминенсе» Кауа Элиас, подписавший с украинским клубом 5-летнее трудовое соглашение. По неофициальным данным, за молодого нападающего «трехцветных» дончане заплатили 17 миллионов евро, а еще 2 миллиона гарантировали «Флуминенсе» в виде бонусов, которые, как пишут бразильские инсайдеры, являются легкодостижимыми. Кроме того, 10% экономических прав на Кауа Элиаса по-прежнему останутся за «Флуминенсе», по причине чего бразильский клуб сможет рассчитывать на пристойный заработок, если «Шахтеру» в будущем удастся выгодно перепродать форварда.

Трансфер Кауа Элиаса стал самым крупным входящим для «Шахтера» после начала полномасштабного вторжения, и вошел в топ-3 донецкого клуба за всю историю. Отныне дороже 18-летнего новобранца «горнякам» обходились только приобретения Бернарда и Педриньо – к слову, оба оказались более чем противоречивыми…

Кто же такой Кауа Элиас и что от него ждать в «Шахтере»?

Начнем, как это ни странно, с начала. Кауа Элиас Ногейра (полное имя новобранца «горняков») родился в Уберландии – городе на юго-западе Бразилии, входящем в состав штата Минас-Жерайс, с населением чуть более чем в 700 тысяч жителей. Активную роль в воспитании мальчишки с самого детства играл его дед – Жозе Элиас, который в прошлом играл в футбол на любительском уровне. Во многом благодаря этому в какой-то момент Кауа оказался в футзальной команде «Прайа Клуб», где и привлек внимание скаутов футбольного «Флуминенсе» еще в 2016 году.

Интересно, что дед Кауа Элиаса очень набожный человек, что и сыграло важную роль в дальнейшей карьере нынешнего новичка «Шахтера». После приглашения от «Флуминенсе», которое получил его внук, Жозе Элиас настаивал на том, чтобы Кауа отказался, мотивируя это тем, что семья понесет большие транспортные расходы, связанные с частыми переездами мальчика. Однако в какой-то во время сна Жозе Элиасу явился, как он заявлял впоследствии, «божественный голос», сказавший, что Кауа нужно ехать и поступать в академию «Флуминенсе». Так и произошло.

С самого начала Кауа Элиас действовал в роли центрфорварда, но на его счету было куда больше результативных передач на партнеров, чем своих забитых мячей. Чтобы попытаться исправить это дед предложил внуку любопытный договор: он пообещал платить Кауа по 25 реалов (около 4 евро по нынешнему курсу) за каждый гол. Эта дедовская авантюра сработала блестяще, однако в какой-то момент Жозе Элиасу пришлось расторгнуть договоренность, так как его внук начал забивать уж слишком много, чем мог оставить пожилого родственника без средств к существованию.

Но дальше Кауа Элиас уже сам начал зарабатывать неплохие деньги. В 2021 году он подписал первый профессиональный контракт, в котором с ходу была прописана клаусула для иностранных клубов в размере 50 миллионов евро. Вскоре нападающий произвел фурор на юношеских и молодежных турнирах, а аналитики британской The Guardian включили бразильца в список наиболее талантливых футболистов, родившихся в 2006 году. Это побудило боссов «Флуминенсе» к тому, чтобы в 2024-м подписать с Кауа новый контракт, где клаусула выросла уже до 70 миллионов евро.

Весной 2023 года Кауа Элиас дебютировал за сборную Бразилии U-17, где продемонстрировал выдающуюся результативность – 9 мячей в 12 матчах. В апреле 2023-го Кауа Элиас вместе с юношеской сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки U-17, где стал, к тому же, одним из трех лучших бомбардиров турнира с 5 забитыми мячами в активе.

На чемпионате мира-2023 U-17, который состоялся в Индонезии, Кауа забил 4 мяча в 5 поединках, войдя в тройку лучших бомбардиров соревнования. Также Элиас великолепно проявил себя на юношеских турнирах в Европе, куда ездил еще в составе «Флуминенсе» U-16. На соревнованиях в Швейцарии, Италии и Нидерландах Кауа забил суммарно 16 мячей, став лучшим голеадором на каждом из турниров, чем привлек большое внимание к своей персоне со стороны скаутов. Очевидно, где-то в этот момент за Элиасом начал присматривать и «Шахтер», так как впоследствии стало известно, что перед покупкой «горняки» вели талантливого бразильца около двух лет.

ФК Флуминенсе. Кауа Элиас

На взрослом уровне Кауа Элиас дебютировал за «Флуминенсе» в поединке Кубка Либертадорес против боливийского «Стронгеста» (0:1) в конце мая 2023 года. Играть в Ла-Пасе на высоте 3625 метров над уровнем моря всегда непросто, потому неудивительно, что бразильцы в итоге проиграли, а Кауа Элиас вышел на поле на 81-й минуте. Интересно, к слову, что заменил нападающий Джона Кеннеди, на которого весной минувшего года «охотился» донецкий «Шахтер» и даже предлагал «Флуминенсе» 10 миллионов евро.

Тогда же, в 2023 году, «Флуминенсе» выиграл Кубок Либертадорес, а юный Кауа Элиас, помимо громкого титула, обзавелся также негласным званием «бразильской жемчужины», которое ему дали европейские издания, сообщавшие об интересе к игроку со стороны «Реала», «Барселоны», «Брайтона», «Челси», «Ноттингем Форест», «Валенсии», «Порту» и «Уотфорда».

Впрочем, до реальных торгов с европейцами по форварду у «Флуминенсе», судя по всему, дело так и не дошло, а вот у «Васко да Гама», который хотел выкупить талантливого нападающего у «трехцветных», сделать это так и не удалось. В итоге до начала февраля Кауа Элиас оставался игроком «Флуминенсе», проведя к своим 18 годам за эту команду 47 официальных матчей и отличившись 8 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

В игровом плане Кауа Элиас – это динамичный нападающий, демонстрирующий значительную универсальность на поле. Это футболист, который способен не только выступать прекрасным финишером и мастером последнего касания, но и тот, кто благодаря творческим игровым способностям и отнюдь незаурядным навыкам ведения мяча может создавать голевые возможности для партнеров.

Элиас сочетает в себе хороший атлетизм (рост – 181 сантиметр) с умением великолепно работать с мячом ногами. Особенно хорошо бразильскому форварду удается справляться с оппонентами на ограниченном пространстве, что, вероятно, окажется очень полезным для «Шахтера» в национальном чемпионате, где игроки атаки «горняков» часто действуют под серьезным прессингом и опекой. Если оценить тепловую карту футболиста, то станет очевидным, что он не играет исключительно в районе штрафной соперника, а отходит в глубину и на фланги атаки.

Коллаж Sport.ua

Также в игре Элиаса в глаза бросается тот факт, что довольно часто форвард принимает мяч спиной к воротам, после чего старается либо на технике обойти соперника, либо, придержав мяч в течение какого-то времени, бросить в опасный прорыв (как правило, по флангам) партнеров по команде. Корпусом Кауа действует весьма умело, хотя доля выигранных единоборств у него не такая и значительная и это то, над чем молодому нападающему стоит активно работать.

С точки зрения статистики стоит выделять то, что практически в каждом матче Кауа Элиас стремится бить по воротам соперника, и создавать опасность, выраженную через показатель xG. Причем в плане реализации здесь у нападающего расхождений с теоретическим значением нет – он забивает ровно столько, сколько и создает. Довольно умело Кауа Элиас использует свою технику и скорость, старается активно работать в штрафной соперника, где часто доставляет оппонентам неприятности.

Но чем Кауа Элиас выгодно отличается от Лассины Траоре, Эгиналду или Даниила Сикана, которого зимой «Шахтер» успел продать в «Трабзонспор» – это своей более значительной вовлеченностью в командную работу. Прежде всего, это прослеживается через среднематчевые показатели полученных передач и выполненных пасов вперед. У Кауа Элиаса они равны 13,4 и 4, в то время как у Траоре – 9,6 и 1,9, у Эгиналду – 12,4 и 2,6, у Сикана – 12,4 и 2 соответственно.

Упрощая, можно говорить, что если Кауа Элиас в «Шахтере» сможет заиграть так же, как это ему удавалось в «Флуминенсе», а то и лучше, тогда донецкий клуб получит интересного центрфорварда, способного как самому эффективно завершить атаки, так и выступать отличным ассистентом для партнеров. Если под такого нападающего в современном «Шахтере» найдутся новые условные Алекс Тейшейра, Дуглас Коста или Виллиан, то они смогут без проблем демонстрировать отличную результативность, как минимум на уровне УПЛ.

Представляя новичка в соцсетях, в «Шахтере» сделали акцент на том, что Кауа Элиас – это Game Changer, то есть тот футболист, который способен изменить ход событий в пользу своей команды.

«На бумаге» похоже на то, что потенциал для подобного у новобранца «горняков» действительно есть, но… Важно все-таки отмечать еще как минимум два существенных нюанса. Первый заключается в сумме трансфера – 17 миллионов евро, заплаченные за Кауа Элиаса, безусловно, обеспечат молодому бразильцу существенное давление со стороны болельщиков, экспертов и журналистов. Грубо говоря, в текущее трансферное окно «Шахтер» продал трех своих весьма нерядовых исполнителей (Сикана, Зубкова и Келси), а на полученную сумму приобрел лишь двоих – бразильца Элиаса и боливийца Арройо, причем почти 95% всех средств ушло именно на трансфер Кауа. Стоит ли воспитанник «Флуминенсе» того, чтобы за него отдавать сразу троих некогда игроков основного состава? Это первый вопрос, вызывающий серьезные сомнения…

Второе, о чем важно упоминать – это проблемы с поведением, случавшиеся у Кауа Элиаса во «Флуминенсе». Известно, в частности, что в апреле 2024 года Кауа был отстранен от участия в матче против «Васко да Гама» за нарушение дисциплины. Тогда руководству клуба стало известно, что перед игрой Кауа вместе с еще тремя партерами по команде (среди которых был уже упоминавшийся выше Джон Кеннеди) организовал вечеринку, на которую были приглашены девушки. Один из сотрудников гостиницы, где происходило увеселительное мероприятие, доложил о происходящем боссам «Флуминенсе», вследствие чего всех «организаторов» подвергли санкциями.

Как, в аспекте сказанного выше, проявит себя Кауа Элиас в «Шахтере»? Это то, что вызывает особый интерес, учитывая рекламу, которую организовали новобранцу в донецком клубе, а также очень серьезную сумму, уплаченную за трансфер форварда. Как минимум на первых порах новичок «горняков» выглядит интригующей опцией усиления состава: в нем сочетается работоспособность и заряженность на борьбу Луиса Адриано, хладнокровие Эдуардо, а также шикарный финишинг Факундо Феррейры. Более того, Кауа Элиасу всего-навсего 18, но этот момент можно расценивать и как огромный плюс (в аспекте перспективы), и как потенциально значительный минус (речь о стабильности и способности раскрыть свой потенциал)…