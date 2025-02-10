Двое игроков покинули расположение Черноморца

Сразу два футболиста одесского Черноморца вынуждены были преждевременно покинуть расположение команды в Турции. Речь идет о Богдане Билошевском и Данииле Удоде, которые один за другим уехали со сбора в Украину.

Как стало известно Sport.ua, оба сделали это по уважительным причинам: у первого из них повреждение связки надколенника, а у второго мышечная травма.

Белошевский и Удод продолжат восстанавливаться в Одессе, куда уже успели вернуться недавно.

Информацию о 25-летнем полузащитнике Богдане Билошевском подтвердил главный тренер «моряков» Александр Бабич.

– Этот футболист сейчас на реабилитации, – сказал он, – Некоторое время Богдан занимался индивидуально, а теперь он работает в Украине со своим тренером-реабилитологом. Однако мы надеемся, что до 20 февраля Богдан уже будет работать в общей группе.

Известно также, что на больничном находится и капитан Черноморца Богдан Бутко, у которого также мышечная травма.

Ранее стало известно, кто из легионеров будет играть в Черноморце в аренде.