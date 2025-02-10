Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?

Сегодня, 10 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии 2024/25.

Прошлогоднему финалисту турнира «Манчестер Сити» со звездным голеадором Эрлингом Холандом придется сыграть с «Плимутом», в центре защиты которого играет украинец Максим Таловеров. Отметим, недавно представитель Чемпионшипа «Плимут» выбил из турнира «Ливерпуль».

«Борнмуту», за который играет лидер сборной Украины Илья Забарный, будет противостоять «Вулверхэмптон».

Действующий обладатель Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» померится силами с лондонским «Фулхэмом». Интригующим также является противостояние «Ньюкасла» и «Брайтона», который в 1/16 финала турнира одолел «Челси».

Матчи 1/8 Кубка Англии начнутся 1 марта.

Результаты жеребьевки 1/8 Кубка Англии