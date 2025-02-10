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  4. Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Англия
10 февраля 2025, 21:47 | Обновлено 10 февраля 2025, 22:07
5523
6

Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?

Состоялась жеребьевка старейшего английского турнира

10 февраля 2025, 21:47 | Обновлено 10 февраля 2025, 22:07
5523
6
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
FA. Кубок Англии

Сегодня, 10 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии 2024/25.

Прошлогоднему финалисту турнира «Манчестер Сити» со звездным голеадором Эрлингом Холандом придется сыграть с «Плимутом», в центре защиты которого играет украинец Максим Таловеров. Отметим, недавно представитель Чемпионшипа «Плимут» выбил из турнира «Ливерпуль».

«Борнмуту», за который играет лидер сборной Украины Илья Забарный, будет противостоять «Вулверхэмптон».

Действующий обладатель Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» померится силами с лондонским «Фулхэмом». Интригующим также является противостояние «Ньюкасла» и «Брайтона», который в 1/16 финала турнира одолел «Челси».

Матчи 1/8 Кубка Англии начнутся 1 марта.

Результаты жеребьевки 1/8 Кубка Англии

  • Престон – Бернли
  • Астон Вилла – Кардифф
  • Донкастер / Кристал Пэлас – Миллуолл
  • Манчестер Юнайтед – Фулхэм
  • Ньюкасл – Брайтон
  • Борнмут – Вулверхэмптон
  • Манчестер Сити – Плимут
  • Эксетер / Ноттингем Форест – Ипсвич

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Плимут Максим Таловеров Борнмут Манчестер Сити Илья Забарный Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу жеребьевка Фулхэм Брайтон Ньюкасл
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 6
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vbrjkf
Звичайно, Холанд шокований. Він мабуть не розраховував на таку "халяву". Та він затопче того Таловєрова, як кінь...
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+2
Saar
Для МС це найлегший суперник з усіх можливих.
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+1
ivankondrat96
Плімуту щось пороблено Ліверпуль, тепер Ман Сіті. А для МС Кубок ледь не останній шанс врятувати сезон
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+1
easterly
Для таловєрова казка закінчилась) - це не Слот з юнацьким складом
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0
Strontium
Ньюкасл – Брайтон
Ответить
0
saltim
Отличная жеребьевка для Таловерова. Еще одна возможность провести матч с топ командой и показать , что он ничуть не хуже того же Хусанова. 
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0
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