Интер с автоголом переиграл Фиорентину и продолжает преследовать Наполи
Для хозяев поля отличились Марин Понграчич (автогол) и Марко Арнаутович
Вечером 10 февраля матче 24-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл на своем поле «Фиорентину» со счетом 2:1.
Для хозяев поля отличились Марин Понграчич (автогол) и Марко Арнаутович.
У фиалок гол в свой актив записал Роландо Мандрагора с пенальти.
«Интер» с 54 очками занимает 2-е место, уступая только Наполи (55). «Фиорентина» с 42 очками занимает 6-ю позицию.
Серия A. 24-й тур, 10 февраля
Интер – Фиорентина – 2:1
Голы: Понграчич, 28 (автогол), Арнаутович, 52 – Мандрагора, 44 (пен)
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