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10.02.2025 21:45 – FT 2 : 1
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Италия
10 февраля 2025, 23:43 | Обновлено 11 февраля 2025, 00:22
63
0

Интер с автоголом переиграл Фиорентину и продолжает преследовать Наполи

Для хозяев поля отличились Марин Понграчич (автогол) и Марко Арнаутович

10 февраля 2025, 23:43 | Обновлено 11 февраля 2025, 00:22
63
0
Интер с автоголом переиграл Фиорентину и продолжает преследовать Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

Вечером 10 февраля матче 24-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл на своем поле «Фиорентину» со счетом 2:1.

Для хозяев поля отличились Марин Понграчич (автогол) и Марко Арнаутович.

У фиалок гол в свой актив записал Роландо Мандрагора с пенальти.

«Интер» с 54 очками занимает 2-е место, уступая только Наполи (55). «Фиорентина» с 42 очками занимает 6-ю позицию.

Серия A. 24-й тур, 10 февраля

Интер – Фиорентина – 2:1

Голы: Понграчич, 28 (автогол), Арнаутович, 52 – Мандрагора, 44 (пен)

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Фиорентина Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Фиорентина Марко Арнаутович Роландо Мандрагора
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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