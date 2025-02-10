Интер с автоголом переиграл Фиорентину и продолжает преследовать Наполи

Вечером 10 февраля матче 24-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл на своем поле «Фиорентину» со счетом 2:1.

Для хозяев поля отличились Марин Понграчич (автогол) и Марко Арнаутович.

У фиалок гол в свой актив записал Роландо Мандрагора с пенальти.

«Интер» с 54 очками занимает 2-е место, уступая только Наполи (55). «Фиорентина» с 42 очками занимает 6-ю позицию.

Серия A. 24-й тур, 10 февраля

Интер – Фиорентина – 2:1

Голы: Понграчич, 28 (автогол), Арнаутович, 52 – Мандрагора, 44 (пен)

Фотогалерея