Месть удалась. Индзаги прокомментировал волевую победу над Фиорентиной

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о поединке против «Фиорентины» в 24-м туре Серии А, где его подопечные оформили минимальную победу со счетом 2:1.

«Это важная победа. Мы все вместе, как одна команда, еще и с нашими болельщиками, которые поддерживали нас на протяжении всей этой сложной игры. Я очень доволен. Ребята показали правильный настрой, это была по-настоящему прекрасная победа.

Мы хорошо подошли к игре в обоих таймах. Ребята сохраняли хладнокровие и выглядели хорошо технически. Арнаутович был сегодня великолепен. Он такой важный игрок для нас на поле и за его пределами, и я рад, что он забил свой гол, потому что он этого заслуживает.

Празднование после финального свистка? В последние несколько дней мы старались усердно работать и заглушать шум. Эти ребята усердно бегали, были агрессивны и играли решительно. «Фиорентина» очень глубоко оборонялась в обеих играх. В четверг они наказали нас. Сегодня мы были более бдительными. Как только мы вышли вперед, был тот пенальти, и нам нужно было восстановить наше преимущество во втором тайме, но не дать им ударить нас в перерыве. Мы прошли долгий путь», – ответил Индзаги.

Напомним, что недавно, 6 февраля «Интер» и «Фиорентина» доигрывали матч 14-го туру чемпионата, однако в том матче «фиалки» раскатали соперника – 3:0.

В турнирной таблице Серии А «Интер» остался на второй позиции. Команде удалось набрать 54 зачетных балла за 24 тура.