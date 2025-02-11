Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месть удалась. Индзаги прокомментировал волевую победу над Фиорентиной
Чемпионат Италии
Интер Милан
10.02.2025 21:45 – FT 2 : 1
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 февраля 2025, 02:18 | Обновлено 11 февраля 2025, 02:26
57
0

Месть удалась. Индзаги прокомментировал волевую победу над Фиорентиной

Тренер «Интера» поблагодарил подопечных за самоотдачу

11 февраля 2025, 02:18 | Обновлено 11 февраля 2025, 02:26
57
0
Месть удалась. Индзаги прокомментировал волевую победу над Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о поединке против «Фиорентины» в 24-м туре Серии А, где его подопечные оформили минимальную победу со счетом 2:1.

«Это важная победа. Мы все вместе, как одна команда, еще и с нашими болельщиками, которые поддерживали нас на протяжении всей этой сложной игры. Я очень доволен. Ребята показали правильный настрой, это была по-настоящему прекрасная победа.

Мы хорошо подошли к игре в обоих таймах. Ребята сохраняли хладнокровие и выглядели хорошо технически. Арнаутович был сегодня великолепен. Он такой важный игрок для нас на поле и за его пределами, и я рад, что он забил свой гол, потому что он этого заслуживает.

Празднование после финального свистка? В последние несколько дней мы старались усердно работать и заглушать шум. Эти ребята усердно бегали, были агрессивны и играли решительно. «Фиорентина» очень глубоко оборонялась в обеих играх. В четверг они наказали нас. Сегодня мы были более бдительными. Как только мы вышли вперед, был тот пенальти, и нам нужно было восстановить наше преимущество во втором тайме, но не дать им ударить нас в перерыве. Мы прошли долгий путь», – ответил Индзаги.

Напомним, что недавно, 6 февраля «Интер» и «Фиорентина» доигрывали матч 14-го туру чемпионата, однако в том матче «фиалки» раскатали соперника – 3:0.

В турнирной таблице Серии А «Интер» остался на второй позиции. Команде удалось набрать 54 зачетных балла за 24 тура.

По теме:
«Брест легко создает опасность». Энрике предупредил ПСЖ перед игрой ЛЧ
Интер – Фиорентина – 2:1. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча
Интер с автоголом переиграл Фиорентину и продолжает преследовать Наполи
Симоне Индзаги Интер Милан Фиорентина Интер - Фиорентина чемпионат Италии по футболу Серия A пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таловеров пригласил Мудрика играть в Чемпионшип после победы с Ливерпулем
Футбол | 11 февраля 2025, 01:37 0
Таловеров пригласил Мудрика играть в Чемпионшип после победы с Ливерпулем
Таловеров пригласил Мудрика играть в Чемпионшип после победы с Ливерпулем

Максим назвал футболистов, которых хотел бы видеть в «Плимуте»

Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем
Футбол | 10 февраля 2025, 09:52 0
Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем
Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем

Украинский вратарь поздравил Максима с сенсационной победой

Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Футбол | 10.02.2025, 08:17
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Футбол | 10.02.2025, 21:14
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Футбол | 10.02.2025, 03:47
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
10.02.2025, 11:40 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
09.02.2025, 01:27 2
Бокс
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
09.02.2025, 08:49
Бокс
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
09.02.2025, 13:38 3
Футбол
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
10.02.2025, 19:05 20
Теннис
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
09.02.2025, 19:51 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем