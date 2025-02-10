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Чемпионат Италии
Интер Милан
10.02.2025 21:45 - : -
Фиорентина
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Италия
10 февраля 2025, 11:25 |
41
0

Интер – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля поединок 24 тура итальянской Серии А

10 февраля 2025, 11:25 |
41
0
Интер – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 10 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Фиорентина».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Интер – Фиорентина
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Фиорентина Интер - Фиорентина
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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