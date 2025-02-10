10.02.2025 21:45 - : -
Италия10 февраля 2025, 11:25 |
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Интер – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля поединок 24 тура итальянской Серии А
10 февраля 2025, 11:25 |
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В понедельник, 10 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Фиорентина».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Интер – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – ФиорентинаСмотреть трансляцию
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