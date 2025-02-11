Интер – Фиорентина – 2:1. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча
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Вечером 10 февраля в матче 24-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл на своем поле «Фиорентину» со счетом 2:1.
Для хозяев поля отличились Марин Понграчич (автогол) и Марко Арнаутович.
У фиалок гол в свой актив записал Роландо Мандрагора с пенальти.
«Интер» с 54 очками занимает 2-е место, уступая только Наполи (55). «Фиорентина» с 42 очками занимает 6-ю позицию.
Серия A. 24-й тур, 10 февраля
Интер – Фиорентина – 2:1
Голы: Понграчич, 28 (автогол), Арнаутович, 52 – Мандрагора, 44 (пен)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Понграчич, 28 мин (автогол)
ГОЛ! 1:1. Мандрагора, 44 мин (пен)
ГОЛ! 2:1. Арнаутович, 52 мин
События матча
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