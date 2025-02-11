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Чемпионат Италии
Интер Милан
10.02.2025 21:45 – FT 2 : 1
Фиорентина
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Италия
11 февраля 2025, 00:45 | Обновлено 11 февраля 2025, 01:42
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0

Интер – Фиорентина – 2:1. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Италии

11 февраля 2025, 00:45 | Обновлено 11 февраля 2025, 01:42
81
0
Интер – Фиорентина – 2:1. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 февраля в матче 24-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл на своем поле «Фиорентину» со счетом 2:1.

Для хозяев поля отличились Марин Понграчич (автогол) и Марко Арнаутович.

У фиалок гол в свой актив записал Роландо Мандрагора с пенальти.

«Интер» с 54 очками занимает 2-е место, уступая только Наполи (55). «Фиорентина» с 42 очками занимает 6-ю позицию.

Серия A. 24-й тур, 10 февраля

Интер – Фиорентина – 2:1

Голы: Понграчич, 28 (автогол), Арнаутович, 52 – Мандрагора, 44 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Понграчич, 28 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Мандрагора, 44 мин (пен)

ГОЛ! 2:1. Арнаутович, 52 мин

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Роландо Мандрагора (Фиорентина).
28’
ГОЛ ! Автогол забил Марин Понграчич (Фиорентина).
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Фиорентина Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Марко Арнаутович Роландо Мандрагора Интер - Фиорентина видео голов и обзор автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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