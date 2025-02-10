Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Состоялся матч чемпионата Турции
Состоялся матч чемпионата Турции между Трабзонспором, за который выступают Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, и Эюпсором, куда недавно перешел Тарас Степаненко.
Степаненко не попал в заявку на игру.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу Трабзонспора, украинцы результативными действиями не отметились.
Батагов отыграл весь матч, Зубкова заменили в перерыве, а Сикан вышел на поле на 85-й минуте.
В турнирной таблице Трабзонспор набрал 29 очков и поднялся на 9-е место, у Эюпспора 39 пунктов и позиция в топ-4.
Чемпионат Турции. 23-й тур
Трабзонспор – Эюпспор 1:0
Гол: Лундстрам, 59
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