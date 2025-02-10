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Чемпионат Турции
Трабзонспор
10.02.2025 19:00 – FT 1 : 0
Эюпспор
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Турция
10 февраля 2025, 21:05 |
959
3

Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко

Состоялся матч чемпионата Турции

10 февраля 2025, 21:05 |
959
3
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч чемпионата Турции между Трабзонспором, за который выступают Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, и Эюпсором, куда недавно перешел Тарас Степаненко.

Степаненко не попал в заявку на игру.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу Трабзонспора, украинцы результативными действиями не отметились.

Батагов отыграл весь матч, Зубкова заменили в перерыве, а Сикан вышел на поле на 85-й минуте.

В турнирной таблице Трабзонспор набрал 29 очков и поднялся на 9-е место, у Эюпспора 39 пунктов и позиция в топ-4.

Чемпионат Турции. 23-й тур

Трабзонспор – Эюпспор 1:0
Гол: Лундстрам, 59

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Трабзонспор Эюпспор Арсений Батагов Александр Зубков Даниил Сикан Тарас Степаненко чемпионат Турции по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Gargantua81
Зубков хорошо играл, не знаю почему его заменили
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+1
Strontium
Мрак... удары в створ 2 - 5, ожидание 1,25 - 2, с чем то, но выиграли.
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0
Артур Отаманчук
Наконец-то в трабзоне поняли чего стоят кротовские доходяги.
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-2
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