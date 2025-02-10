Наглядная разница в классе. Динамо уверенно одолело Эсбьерг

И пары недель не пройдет, как возобновится сезон украинской Премьер-лиги, поэтому постепенно зимние сборы наших команд, где бы они их не проводили, подходят к своему завершению. Киевское «Динамо», например, вернулось работать в Турцию, где несколько дней назад уже успело провести первый контрольный матч в рамках второй части подготовки и обыграло северомакедонскую «Шкендию» (3:2).

На этот раз «бело-синие» снизили уровень соперника до второго по силе дивизиона Дании, где совершенно неожиданно было сначала увидеть такой клуб, как «Эсбьерг», но в последние годы этому коллективу было трудно удержаться на виду, поэтому Первая лига Дании – это еще не низко для них. В определенный постковидный момент было значительно хуже.

Однако соперник боевитый, поэтому для оттачивания наработанных навыков команде Александра Шовковского сгодился вполне. В борьбе прошла большая часть игрового времени, поэтому чисто с точки зрения зрителя это было зрелище не слишком яркое. По содержанию, по форме и по антуражу. Команды явно пытались сугубо выполнять планы на игру и никоим образом не стремились к каким-то ярким действиям.

Об атаке «Эсбьерга» в первом тайме мы в принципе не упоминали, тогда как у киевлян также не было большого разнообразия голевых моментов, однако свой гол они все же нашли до перерыва. Волошин получил заброс Михайленко к правому флангу штрафной, после чего покатил на Ваната во вратарскую.

Темп игры был таким, что отсутствием полной ротации состава после перерыва тренерский штаб «Динамо» никого не удивил – в этом не было необходимости, да и руководитель киевлян хотел, наверное, проверить собственную команду на выносливость. Замены пошли несколько позже, когда стало понятно, что датский коллектив в этой игре последнего своего слова еще не сказал.

Солидный удар со штрафного с правого фланга в ближнюю девятку от Лаусена пришлось вытаскивать Нещерету, но на этом потенциал атаки датчан себя исчерпал в плане обострения. «Динамо» тоже обходилось без значительных достижений впереди, однако после ротации быстро нашло свой гол усилиями Шапаренко и Брагару с ударом последнего в правый верхний угол из центра штрафной, и на этом эту встречу можно было уже завершать.

Следующие товарищеские матчи киевское «Динамо» проведет 16 февраля против латвийской РФШ и молдавского «Петрокуба».

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Эсбьерг» – 2:0

Голы: Ванат, 25, Брагару, 68

Предупреждения: Дячук, 56

«Динамо» Киев: Нещерет (Игнатенко, 76) – Вивчаренко (Дубинчак, 67), Дячук (Биловар, 64), Попов, Тымчик – Рубчинский, Михайленко (Бражко, 46) – Кабаев (Брагару, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 67), Волошин – Ванат (Герреро, 64).

«Эсбьерг»: Гадегор – Монтано, Троэльсен, Скиппер, Бус – Бурхан – Лаусен, Бек, Бьюр, Маден – Фрерикс.

Стадион: «Gloria Sports Arena» (Белек, Турция).

Удары (в створ): 7 (3) – 4 (3)

Угловые: 5 – 2

Оффсайды: 1 – 0.

ДИНАМО КИЕВ – ЭСБЬЕРГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C