В понедельник, 10-го лютого, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и датский «Эсбьерг». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Gloria Sports Arena», начало в 16:00.

Команда Александра Шовковского продолжает работать на сборах в Турции в процессе подготовки к возобновлению сезона. Очередной соперник –представитель Дании, у которого сезон продолжится также в конце следующей недели, поэтому циклы команд должны совпадать. Тем интереснее, пусть и «Эсбьерг» с 14 очками отставания от лидера, «Оденсе» и третьей строчкой уже не особо ведет борьбу за чемпионство.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Эсбьерг», за которой можно следить в украинской версии сайта.