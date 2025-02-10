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Товарищеские матчи
Динамо Киев
10.02.2025 16:00 - : -
Эсбъерг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 14:46 |
147
0

Динамо Киев – Эсбьерг. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

10 февраля 2025, 14:46 |
147
0
Динамо Киев – Эсбьерг. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

В понедельник, 10-го лютого, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и датский «Эсбьерг». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Gloria Sports Arena», начало в 16:00.

Команда Александра Шовковского продолжает работать на сборах в Турции в процессе подготовки к возобновлению сезона. Очередной соперник –представитель Дании, у которого сезон продолжится также в конце следующей недели, поэтому циклы команд должны совпадать. Тем интереснее, пусть и «Эсбьерг» с 14 очками отставания от лидера, «Оденсе» и третьей строчкой уже не особо ведет борьбу за чемпионство.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Эсбьерг», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
10 февраля 2025 -
16:00
Эсбъерг
Ничья 4.05 Сделать ставку
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Динамо Киев товарищеские матчи Эсбьерг учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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