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Товарищеские матчи
Динамо Киев
10.02.2025 16:00 - : -
Эсбъерг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 10:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 10:46
76
0

Динамо – Эсбьерг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

10 февраля 2025, 10:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 10:46
76
0
Динамо – Эсбьерг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет клуб «Эсбьерг» из Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 10 февраля в 16:00.

В конце января киевская команда выиграла заключительный матч Лиги Европы против РФШ (1:0), но выбыла из турнира.

Динамо – Эсбьерг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Эсбьерг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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