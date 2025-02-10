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Украина. Премьер лига10 февраля 2025, 10:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 10:46
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Динамо – Эсбьерг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
10 февраля 2025, 10:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 10:46
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Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды будет клуб «Эсбьерг» из Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 10 февраля в 16:00.
В конце января киевская команда выиграла заключительный матч Лиги Европы против РФШ (1:0), но выбыла из турнира.
Динамо – Эсбьерг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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