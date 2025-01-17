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  4. Победы Динамо на сборах, игра Лунина за Реал, Забарным снова интересуются
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17 января 2025, 06:05 |
196
0

Победы Динамо на сборах, игра Лунина за Реал, Забарным снова интересуются

Главные новости за 16 января на Sport.ua

17 января 2025, 06:05 |
196
0
Победы Динамо на сборах, игра Лунина за Реал, Забарным снова интересуются
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 января.

1А. А забей и Ярмоленко... Динамо в Турции спокойно обыграло Марибор
Киевляне могли добиться крупной победы в спарринге

1В. Осторожная уверенность. Динамо на сборах обыграло ЦСКА 1948
Соперники больше били по воротам, но реализация была лучше у команды Шовковского

2. Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Победу галактикос принесли Мбаппе, Вини Жуниор, Вальверде и дубль Эндрика

3. В УПЛ прояснили ситуацию касательно двух недоигранных матчей в Кривом Роге
Все должно решиться через две недели

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Шепелев договорились о расторжении контракта
Футболист покинул клуб на правах свободного агента

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Первый в истории. Александрия усилилась нападающим-легионером
Теди Цара подписал контракт с украинским клубом

5А. Трансфер требует тренер. Топ-клуб АПЛ не оставляет попыток купить Забарного
Украинского защитника хочет видеть у себя Тоттенхэм

5В. Переговоры завершены. Манчестер Сити подписал сенсационного нападающего
Омар Мармуш подписал контракт с «горожанами»

6А. Легенда украинского тенниса! Свитолина выиграла 100-й матч на Grand Slam
16 января украинка переиграла Кэролайн Доулхайд во 2-м раунде Australian Open

6В. Три украинки в борьбе. Определены все пары 1/16 финала Australian Open 2025
Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжают выступления на мейджоре

7. Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
Кевин Лерена бросил вызов украинскому чемпиону

8. Сборная Украины определилась с составом на мужскую эстафету 5-го этапа КМ
Гонка начнется 17 января в 15:20 по Киеву

9. Марьяна МАРКЕВИЧ: «Мечтаю выиграть с Галичанкой еврокубок»
Одна из лучших украинских гандболисток рассказала Sport.ua о своем возвращении в спорт

10. Топ-7 футболистов, которые в конце сезона могут стать свободными агентами
Неймар, Роналду, Салах, Дибала и другие

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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