Победы Динамо на сборах, игра Лунина за Реал, Забарным снова интересуются

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 января.

1А. А забей и Ярмоленко... Динамо в Турции спокойно обыграло Марибор

Киевляне могли добиться крупной победы в спарринге

1В. Осторожная уверенность. Динамо на сборах обыграло ЦСКА 1948

Соперники больше били по воротам, но реализация была лучше у команды Шовковского

2. Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала

Победу галактикос принесли Мбаппе, Вини Жуниор, Вальверде и дубль Эндрика

3. В УПЛ прояснили ситуацию касательно двух недоигранных матчей в Кривом Роге

Все должно решиться через две недели

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Шепелев договорились о расторжении контракта

Футболист покинул клуб на правах свободного агента

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Первый в истории. Александрия усилилась нападающим-легионером

Теди Цара подписал контракт с украинским клубом

5А. Трансфер требует тренер. Топ-клуб АПЛ не оставляет попыток купить Забарного

Украинского защитника хочет видеть у себя Тоттенхэм

5В. Переговоры завершены. Манчестер Сити подписал сенсационного нападающего

Омар Мармуш подписал контракт с «горожанами»

6А. Легенда украинского тенниса! Свитолина выиграла 100-й матч на Grand Slam

16 января украинка переиграла Кэролайн Доулхайд во 2-м раунде Australian Open

6В. Три украинки в борьбе. Определены все пары 1/16 финала Australian Open 2025

Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжают выступления на мейджоре

7. Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории

Кевин Лерена бросил вызов украинскому чемпиону

8. Сборная Украины определилась с составом на мужскую эстафету 5-го этапа КМ

Гонка начнется 17 января в 15:20 по Киеву

9. Марьяна МАРКЕВИЧ: «Мечтаю выиграть с Галичанкой еврокубок»

Одна из лучших украинских гандболисток рассказала Sport.ua о своем возвращении в спорт

10. Топ-7 футболистов, которые в конце сезона могут стать свободными агентами

Неймар, Роналду, Салах, Дибала и другие