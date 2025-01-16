Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. А забей и Ярмоленко... Динамо в Турции спокойно обыграло Марибор
Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.01.2025 10:00 – FT 2 : 0
Марибор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 11:50 | Обновлено 16 января 2025, 12:10
926
12

А забей и Ярмоленко... Динамо в Турции спокойно обыграло Марибор

Киевляне могли добиться крупной победы в спарринге

16 января 2025, 11:50 | Обновлено 16 января 2025, 12:10
926
12
А забей и Ярмоленко... Динамо в Турции спокойно обыграло Марибор
ФК Динамо

Киевское «Динамо» на зимнем сборе в Турции в четверг, 16 января, запланировало проведение двух спаррингов.

В 10:00 по киевскому времени подопечные Александра Шовковского вышли на поединок против словенского клуба «Марибор».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу динамовцев.

На 25-й минуте киевляне могли повести в счете, но Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти, который был назначен за фол против Александра Пихаленка. Впрочем, уже через 6 минут Эдуардо Герреро все же вывел «Динамо» вперед, забив гол сильным ударом с острого угла. 1:0.

На 37-й минуте динамовцы свой перевес в счете упрочили. Гол забил Максим Брагару — ему удался несильный, но идеально точный удар в дальний угол из пределов штрафной «Марибора».

Во втором тайме голов в матче не было. 2:0 – «Динамо» комфортно победило, но могло потешить себя и крупным выигрышем.

Как известно, в 16:00 по Киеву «Динамо» в Турции начнет встречу с болгарским клубом ЦСКА 1948 из Софии.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Марибор» – 2:0

Герреро, 31, Брагару, 37.

На 25-й минуте Ярмоленко не реализовал пенальти (вратарь).

Дячук, 19.

«Динамо»: Моргун (Игнатенко, 79), Дячук, Окон (Слюбик, 46), Ярмоленко (Герич, 74), Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро (Пономаренко, 46), Дубинчак, Брагару, Пихаленок.

«Марибор» (старт): Юг, Мешко, Видмар, Рекик, Оджо, Врховец, Вихер, Комароми, Соудани, Божич, Мбина.

ДИНАМО – МАРИБОР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Заря отправилась на сборы в Турцию. Известно, с кем планируют играть
Клуб УПЛ выставил на трансфер 25-летнего воспитанника Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Шепелев договорились о расторжении контракта
отчеты Динамо Киев Динамо - Марибор Марибор учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
Футбол | 15 января 2025, 13:05 2
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко

Гарри Симеу отреагировал на трансферные слухи в отношении украинца

БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Бокс | 16 января 2025, 07:48 0
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»

Майрис высказался о Тайсоне Фьюри

Катерина Володько выступила на турнире ITF W35 в США. Проиграла 15-летней
Теннис | 16.01.2025, 07:22
Катерина Володько выступила на турнире ITF W35 в США. Проиграла 15-летней
Катерина Володько выступила на турнире ITF W35 в США. Проиграла 15-летней
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Бокс | 16.01.2025, 09:08
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом
Футбол | 16.01.2025, 11:16
Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом
Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Чудово
Ответить
+2
Андрій Заліщук
Квантум підар
Ответить
+1
_9Quantum19_
Типова здача гри. Виявляється, це теж треба вміти - стояти на місці. В УПЛ так деякі клуби ДК матчі зливають. Так само, як це зробив Марібор.)
Ответить
0
_9Quantum19_






Ответить
0
_9Quantum19_







Ответить
0
_9Quantum19_










Ответить
0
_9Quantum19_






Ответить
0
_9Quantum19_















Ответить
-1
_9Quantum19_





Ответить
-1
_9Quantum19_









Ответить
-1
_9Quantum19_






Ответить
-1
_9Quantum19_






Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
15.01.2025, 00:15
Хоккей
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
15.01.2025, 17:51 215
Футбол
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
14.01.2025, 12:24 6
Футбол
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
15.01.2025, 08:26 7
Футбол
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
15.01.2025, 02:15
Футбол
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
14.01.2025, 09:05 7
Бокс
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
14.01.2025, 09:32 20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем