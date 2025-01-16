А забей и Ярмоленко... Динамо в Турции спокойно обыграло Марибор
Киевляне могли добиться крупной победы в спарринге
Киевское «Динамо» на зимнем сборе в Турции в четверг, 16 января, запланировало проведение двух спаррингов.
В 10:00 по киевскому времени подопечные Александра Шовковского вышли на поединок против словенского клуба «Марибор».
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу динамовцев.
На 25-й минуте киевляне могли повести в счете, но Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти, который был назначен за фол против Александра Пихаленка. Впрочем, уже через 6 минут Эдуардо Герреро все же вывел «Динамо» вперед, забив гол сильным ударом с острого угла. 1:0.
На 37-й минуте динамовцы свой перевес в счете упрочили. Гол забил Максим Брагару — ему удался несильный, но идеально точный удар в дальний угол из пределов штрафной «Марибора».
Во втором тайме голов в матче не было. 2:0 – «Динамо» комфортно победило, но могло потешить себя и крупным выигрышем.
Как известно, в 16:00 по Киеву «Динамо» в Турции начнет встречу с болгарским клубом ЦСКА 1948 из Софии.
Товарищеский матч
«Динамо» – «Марибор» – 2:0
Герреро, 31, Брагару, 37.
На 25-й минуте Ярмоленко не реализовал пенальти (вратарь).
Дячук, 19.
«Динамо»: Моргун (Игнатенко, 79), Дячук, Окон (Слюбик, 46), Ярмоленко (Герич, 74), Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро (Пономаренко, 46), Дубинчак, Брагару, Пихаленок.
«Марибор» (старт): Юг, Мешко, Видмар, Рекик, Оджо, Врховец, Вихер, Комароми, Соудани, Божич, Мбина.
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