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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 08:19 | Обновлено 16 января 2025, 08:24
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Динамо Киев – Марибор. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

16 января 2025, 08:19 | Обновлено 16 января 2025, 08:24
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Динамо Киев – Марибор. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

В четверг, 16 января, в Турции состоится контрольный матч зимнего перерыва в сезоне 2024/2025, в котором встретятся «Динамо» Киев и словенский клуб «Марибор».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 10:00 по киевскому времени.

«Динамо», напомним, в первом контрольном поединке турецкого сбора 10 января проиграло немецкому клубу «Магдебург» со счетом 1:3. 12-го числа подопечные Александра Шовковского обыграли со счетом 2:1 румынский клуб ФКСБ [«Стяуа»], а 13 января сыграли вничью 1:1 с польским «Видзевом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Марибор», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Динамо - Марибор Динамо Киев Марибор учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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