В четверг, 16 января, в Турции состоится контрольный матч зимнего перерыва в сезоне 2024/2025, в котором встретятся «Динамо» Киев и словенский клуб «Марибор».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 10:00 по киевскому времени.

«Динамо», напомним, в первом контрольном поединке турецкого сбора 10 января проиграло немецкому клубу «Магдебург» со счетом 1:3. 12-го числа подопечные Александра Шовковского обыграли со счетом 2:1 румынский клуб ФКСБ [«Стяуа»], а 13 января сыграли вничью 1:1 с польским «Видзевом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Марибор», за которой можно следить в украинской версии сайта.