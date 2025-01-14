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Марибор
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Украина. Премьер лига
14 января 2025, 10:23 |
273
0

Динамо Киев – Марибор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 января видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

14 января 2025, 10:23 |
273
0
Динамо Киев – Марибор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет клуб Марибор из Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 16 января. Спарринг проводится в турецком городе Белек.

В этот же день киевляне играют контрольный матч против болгарского ЦСКА 1948 София (16 января).

Ранее в контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3), обыграли румынский ФКСБ [Стяуа] (2:1) и сыграли вничью с польским Видзевом (1:1).

Динамо Киев – ЦСКА 1948 София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка.

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Динамо - Марибор Марибор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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