Динамо Киев – Марибор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 января видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды будет клуб Марибор из Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 16 января. Спарринг проводится в турецком городе Белек.
В этот же день киевляне играют контрольный матч против болгарского ЦСКА 1948 София (16 января).
Ранее в контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3), обыграли румынский ФКСБ [Стяуа] (2:1) и сыграли вничью с польским Видзевом (1:1).
Динамо Киев – ЦСКА 1948 София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка.
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