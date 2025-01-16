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Англия
16 января 2025, 14:54 |
941
2

Трансфер требует тренер. Топ-клуб АПЛ не оставляет попыток купить Забарного

Украинского защитника хочет видеть у себя Тоттенхэм

16 января 2025, 14:54 |
941
2
Трансфер требует тренер. Топ-клуб АПЛ не оставляет попыток купить Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Лондонский «Тоттенхэм» все еще заинтересован в подписании украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает TEAMTalk.

Видеть 22-летнего игрока в своей команде хочет непосредственно главный тренер «шпор» Анге Постекоглу. Однако отмечается, что Забарный является одним из нескольких вариантов на усиление линии обороны «Тоттенхэма».

За последние две недели лондонский клуб контактировал с шестью различными игроками, пытаясь выяснить кого можно подписать по выгодной цене. Не исключено, что одним из этих футболистов был именно украинский защитник «Борнмута».

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 22 матча. Результативными действиями украинец не отмечался. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 38 млн евро.

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Источник: Шахтер в ближайшее время может подписать игрока за 15+ млн евро
Илья Забарный Тоттенхэм Борнмут Ангелос Постекоглу трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Serhii P.
"Тотенхем" - середняк АПЛ з амбіціями, а не ТОП-клуб. Його поточний клуб "Борнмут" на 8-му місці в АПЛ, а "Тоттенхем" - на 13-му. Припускаю, що в Забарного вищі амбіції, ніж грати в "Тоттенхемі".
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+1
Олег Бундаш
та ну, там в центрі захисту  чемпіон світу аргентинець Ромеро і високий забивний голандець Ван дер Вен. Важко з ними буде конкурувати . Правда зараз вони обидва травмовані,але це не надовго...
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0
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