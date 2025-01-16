Трансфер требует тренер. Топ-клуб АПЛ не оставляет попыток купить Забарного

Лондонский «Тоттенхэм» все еще заинтересован в подписании украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает TEAMTalk.

Видеть 22-летнего игрока в своей команде хочет непосредственно главный тренер «шпор» Анге Постекоглу. Однако отмечается, что Забарный является одним из нескольких вариантов на усиление линии обороны «Тоттенхэма».

За последние две недели лондонский клуб контактировал с шестью различными игроками, пытаясь выяснить кого можно подписать по выгодной цене. Не исключено, что одним из этих футболистов был именно украинский защитник «Борнмута».

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 22 матча. Результативными действиями украинец не отмечался. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 38 млн евро.