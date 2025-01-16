Топ-7 футболистов, которые в конце сезона могут стать свободными агентами

В конце нынешнего сезона у некоторых известных игроков истекают сроки договоров с клубами. И если в силу тех или иных обстоятельств клубы не подсуетятся и не продлят контракты, то эти игроки автоматически получат статус свободных агентов и достанутся новым клубам бесплатно.

Кто на данный момент пока что не продвинулся с определением своего будущего – в нашем рейтинге.

Криштиану Роналду

Гражданство: Португалия

Клуб: «Аль-Наср» (Саудовская Аравия)

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Один из лучших футболистов в истории этой игры не так давно сообщил, что со своим будущим определится в конце января. А поскольку Роналду еще не посвятил широкую общественность в свои дальнейшие планы, эта широкая общественность может себе позволить строить эти планы вместо португальца. По имеющейся информации, Криш вряд ли появится в одной из европейских топ-лиг. Маловероятно появление и в португальском «Спортинге» – его первом профессиональном клубе. По всей видимости, он останется в саудовской лиге. Велика вероятность, что Криштиану продлит контракт со свои нынешним клубом. Однако есть вариант и с «Аль-Хилалем» – более статусным местным коллективом.

Неймар

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия)

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Воистину, золотой мальчик нынешнего футбола. Переход Неймара в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ» обошелся саудитам в 90 миллионов евро. Однако с августа 2023 года, когда этот громкий переход состоялся, некогда один из лучших футболистов мира сыграл за свою новую команду всего несколько раз. Причина – банальна для нынешнего Нея: травмы. По мнению боссов «Аль-Хилаля», игрок, зарабатывающий 160 миллионов евро за сезон, должен играть, а не только лечиться от травм. Посему не исключено, что уже в нынешнем январе саудиты разорвут контракт с травматичным бразильцем. А если не сейчас, то ближайшим летом он наверняка покинет свой нынешний клуб в статусе свободного агента. На него претендуют бразильский «Сантос» и американский «Интер Майями».

Мохамед Салах

Гражданство: Египет

Клуб: «Ливерпуль» (Англия)

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Наверное, главная трансферная сага нынешнего сезона. Форвард «Ливерпуля» сейчас переживает свою вторую молодость. А может, и первую, если принять во внимание феноменальную игровую форму Салаха. Тем не менее, руководство мерсисайдцев пока что не форсирует события относительно пролонгации соглашения с египтянином. И Cалаху это совсем не нравится. Свое недовольство сложившейся ситуацией Мохамед высказал публично. В конце прошлого года. Однако пока что воз и ныне там. Если Салах и «Ливерпуль» не смогут договориться о новом соглашении, футболиста радо заберет «ПСЖ».

Трент Александер-Арнольд

Гражданство: Великобритания

Клуб: «Ливерпуль» (Англия)

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Еще одна головная боль «Ливерпуля». И если говорить о трансферной саге как таковой, то эта еще более громкая и запутанная, нежели та, в которую угодил Салах. Воспитанника «Ливерпуля» активно сватают в «Реал». Не так давно «королевский клуб» отрапортовал, что практически достиг соглашения с Трентом. Однако, в то же время и «Ливерпуль» недавно заявил, что переговоры с Александером-Арнольдом находятся на продвинутой стадии. Где в итоге окажется футболист – большой вопрос. Еще и потому, что он сам на сей счет хранит молчание.

Пауло Дибала

Гражданство: Аргентина

Клуб: «Рома» (Италия)

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Римский клуб очень хочет продлить отношения с Дибалой. А вот хочет ли этого ведущий полузащитник «волков» – пока что непонятно. Аргентинец не распространяется о своем ближайшем будущем. И поэтому оно, его будущее, покрыто мраком. Минувшим летом Дибала уже был «одной ногой» в чемпионате Саудовской Аравии. И лишь напор «Ромы» помог удержать игрока в Риме. Получится ли удержать снова? Сложно сказать. Такую зарплату, как в саудовской лиге, в «Роме» он не получит. А лучшие годы уже позади. Поэтому, скорее всего, Паоло уедет покорять пустыню. Еще есть вариант с «Галатасараем».

Кевин Де Брюйне

Гражданство: Бельгия

Клуб: «Манчестер Сити» (Англия)

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«Мне все равно», – примерно так говорит один из лидеров и точно символ нынешнего «Манчестер Сити» о своем будущем. Бельгийский полузащитник перешел к «горожанам» в далеком 2015 году. И с тех пор выиграл в составе «Сити» все, что только можно выиграть. Скорее всего, Кевин под занавес карьеры захочет испытать новых эмоций. В этой связи ему пророчат продолжение карьеры в МЛС. Есть также вездесущий вариант и с чемпионатом Саудовской Аравии.

Лерой Сане

Гражданство: Германия

Клуб: «Бавария» (Германия)

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Интересно складывается футбольная судьба этого талантливого игрока. Он переходил в «МанСити» за трофеями. И, в первую очередь, за победой в Лиге чемпионов. Но поднять «Ушастый» кубок над своей головой в футболке «Сити» Лерой не успел: на то время он уже играл за «Баварию». В мюнхенский клуб Сане тоже переходил, чтобы выигрывать трофеи. И тоже пока что – не густо. Во всяком случае, воплотить свою мечту в жизнь – выиграть Лигу чемпионов – ему не удалось. И теперь может и не удастся вовсе. Во всяком случае, в составе мюнхенского гранда. Поговаривают, что «Бавария» не собирается продлевать контракт с Сане, хотя сам футболист и очень хочет остаться. Готов даже пойти на уменьшение жалования. Если все же Лерой не договорится о продлении договора с «Баварией», он вряд ли останется без клуба. На него уже сейчас есть три-четыре реальных претендента. С «Барсой» во главе.