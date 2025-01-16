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  4. В УПЛ прояснили ситуацию касательно двух недоигранных матчей в Кривом Роге
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 19:35 |
576
0

В УПЛ прояснили ситуацию касательно двух недоигранных матчей в Кривом Роге

Все должно решиться через две недели

16 января 2025, 19:35 |
576
0
В УПЛ прояснили ситуацию касательно двух недоигранных матчей в Кривом Роге
УПЛ

До 22 февраля, базовой даты возобновления нынешнего чемпионата УПЛ, остается чуть больше одного месяца. Поэтому украинских болельщиков интересует судьба двух матчей, которые были отложены.

Один из них - поединок 5-го тура «Кривбасс» - «Шахтер», который в соответствии с календарем проходил 1 сентября прошлого года, однако из-за затяжной воздушной тревоги в Кривом Роге был приостановлен, а затем отложен на весну. Вторая встреча, «Ингулец» - «Заря», имеет те же самые причины, что и криворожская. Матч, который проходил в рамках 16-го тура в том же Кривом Роге в прошлом году 8 декабря, также будет сыгран в весенней части сезона-2024/25.

Как стало известно Sport.ua на сегодняшний день конкретные даты доигровки обоих поединков пока не определены. Что касается игры «Кривбасс» - «Шахтер», то по ней будет принято решение после зимних еврокубковых матчей команды Марино Пушича. Дата будет определяться ориентировочно в конце января - начале февраля. Это же касается и матча «Ингулец» - «Заря». При этом в УПЛ отметили, что ситуация по «Ингульцу» осложняется существующей неопределенностью относительно его домашней арены.

Напомним, что первый матч был приостановлен при счете 0:1 в пользу «Шахтера», а второй был прерван, когда «Ингулец» вел перед 1:0.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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