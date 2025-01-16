В УПЛ прояснили ситуацию касательно двух недоигранных матчей в Кривом Роге
Все должно решиться через две недели
До 22 февраля, базовой даты возобновления нынешнего чемпионата УПЛ, остается чуть больше одного месяца. Поэтому украинских болельщиков интересует судьба двух матчей, которые были отложены.
Один из них - поединок 5-го тура «Кривбасс» - «Шахтер», который в соответствии с календарем проходил 1 сентября прошлого года, однако из-за затяжной воздушной тревоги в Кривом Роге был приостановлен, а затем отложен на весну. Вторая встреча, «Ингулец» - «Заря», имеет те же самые причины, что и криворожская. Матч, который проходил в рамках 16-го тура в том же Кривом Роге в прошлом году 8 декабря, также будет сыгран в весенней части сезона-2024/25.
Как стало известно Sport.ua на сегодняшний день конкретные даты доигровки обоих поединков пока не определены. Что касается игры «Кривбасс» - «Шахтер», то по ней будет принято решение после зимних еврокубковых матчей команды Марино Пушича. Дата будет определяться ориентировочно в конце января - начале февраля. Это же касается и матча «Ингулец» - «Заря». При этом в УПЛ отметили, что ситуация по «Ингульцу» осложняется существующей неопределенностью относительно его домашней арены.
Напомним, что первый матч был приостановлен при счете 0:1 в пользу «Шахтера», а второй был прерван, когда «Ингулец» вел перед 1:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поражение в матче с Японией
Анастасия Конопля до брака с Ефимом встречалась с Денисом Поповым