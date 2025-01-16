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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 12:01 | Обновлено 16 января 2025, 12:07
622
0

Клуб УПЛ выставил на трансфер 25-летнего воспитанника Динамо

Алексей Хахлев не входит в планы главного тренера «Зари»

16 января 2025, 12:01 | Обновлено 16 января 2025, 12:07
622
0
Клуб УПЛ выставил на трансфер 25-летнего воспитанника Динамо
ФК Заря. Алексей Хахлев

Луганская «Заря» выставила на трансфер 25-летнего полузащитника Алексея Хахлева, который является воспитанником киевского «Динамо».

Руководство клуба приняло решение отказаться от услуг футболиста и готово рассмотреть любые предложения аренды или полноценного трансфера.

«Хахлев не оправдал ожиданий и оказался одним из главных разочарований трансферной компании. Сам игрок, желающий получать больше игровой практики, чувствует недоверие со стороны тренерского штаба команды и также заинтересован в смене клубной прописки», – сообщает источник.

Алексей Хахлев перебрался в «Зарю» в 2023 году на правах свободного агента. В этом сезоне провел за луганский клуб пять матчей, однако результативными действиями отличиться не сумел.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Зари» вернулся в родную команду.

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Заря Луганск Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Алексей Хахлев
Микола Титюк Источник: Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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