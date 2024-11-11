Победы Динамо и Шахтера, фиаско Барселоны, у Довбика будет новый тренер
Главные новости за 10 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 ноября.
1A. На внутренней арене – без проблем. Динамо в Киеве разобралось с Полесьем
Житомирская команда один тайм провела в меньшинстве
1B. Похожие таймы – разный результат. Шахтер дожал Зарю
Команда Пушича пропустила до перерыва, но затем ее было уже не удержать
2A. Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
В уик-энд Динамо переиграло Полесье, Шахтер одержал победу над Зарей
2B. Впервые в истории отношений. Верес переиграл Рух
Команда Шандрука чрезвычайно продуктивно проводит осенний этап сезона
3A. Челси и Арсенал разошлись миром в топ-матче АПЛ. Мудрик вышел на замену
Украинский защитник Александр Зинченко остался в резерве у канониров
3B. Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Реал Сосьедад нанес поражение сине-гранатовым со счетом 1:0 в 13-м туре
4. Орлы уничтожили Драконов. Трубин помог Бенфике разгромить Порту
Дубль для хозяев поля оформил знаменитый форвард Анхель Ди Мария
5. ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика будет новый тренер. Рома наконец-то уволила Юрича
Руководство римского клуба устало терпеть неудачи хорватского специалиста
6. Сенсации не произошло. Украина разгромно уступила Сербии
В отборе на женский Евробаскет украинки ничего не противопоставили соперницам
7. Сборная Украины одолела команду Фарерских островов в квалификации Евро-2026
Завершился матч второго тура квалификации мужского ЧЕ по гандболу
8. Китаец Дин при родной публике выиграл 15-й рейтинговый турнир в карьере
Турнир 2024 International Championship завершился китайском городе Нанкин
9A. Снигур не реализовала матчбол и проиграла в финале ITF W75 в Германии
Дарья в трех сетах проиграла Сюзан Бандекки
9B. Украинская теннисистка стала призеркой турнира WTA 125 в Колумбии
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