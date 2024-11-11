Победы Динамо и Шахтера, фиаско Барселоны, у Довбика будет новый тренер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 ноября.

1A. На внутренней арене – без проблем. Динамо в Киеве разобралось с Полесьем

Житомирская команда один тайм провела в меньшинстве

1B. Похожие таймы – разный результат. Шахтер дожал Зарю

Команда Пушича пропустила до перерыва, но затем ее было уже не удержать

2A. Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке

В уик-энд Динамо переиграло Полесье, Шахтер одержал победу над Зарей

2B. Впервые в истории отношений. Верес переиграл Рух

Команда Шандрука чрезвычайно продуктивно проводит осенний этап сезона

3A. Челси и Арсенал разошлись миром в топ-матче АПЛ. Мудрик вышел на замену

Украинский защитник Александр Зинченко остался в резерве у канониров

3B. Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?

Реал Сосьедад нанес поражение сине-гранатовым со счетом 1:0 в 13-м туре

4. Орлы уничтожили Драконов. Трубин помог Бенфике разгромить Порту

Дубль для хозяев поля оформил знаменитый форвард Анхель Ди Мария

5. ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика будет новый тренер. Рома наконец-то уволила Юрича

Руководство римского клуба устало терпеть неудачи хорватского специалиста

6. Сенсации не произошло. Украина разгромно уступила Сербии

В отборе на женский Евробаскет украинки ничего не противопоставили соперницам

7. Сборная Украины одолела команду Фарерских островов в квалификации Евро-2026

Завершился матч второго тура квалификации мужского ЧЕ по гандболу

8. Китаец Дин при родной публике выиграл 15-й рейтинговый турнир в карьере

Турнир 2024 International Championship завершился китайском городе Нанкин

9A. Снигур не реализовала матчбол и проиграла в финале ITF W75 в Германии

Дарья в трех сетах проиграла Сюзан Бандекки

9B. Украинская теннисистка стала призеркой турнира WTA 125 в Колумбии

Катарина Завацкая и Тара Вюрт не сумели завоевать трофей пар в Кали

9C. Синнер или Алькарас: продолжение главного теннисного противостояния

Sport.ua представляет превью Nitto ATP Finals 2024

10. Чухаджян проиграл Эннису. Но на этот раз выглядел отлично

По уровню бокса Карен точно в элите дивизиона