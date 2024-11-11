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Другие новости
11 ноября 2024, 06:50 |
637
0

Победы Динамо и Шахтера, фиаско Барселоны, у Довбика будет новый тренер

Главные новости за 10 ноября на Sport.ua

11 ноября 2024, 06:50 |
637
0
Победы Динамо и Шахтера, фиаско Барселоны, у Довбика будет новый тренер
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 ноября.

1A. На внутренней арене – без проблем. Динамо в Киеве разобралось с Полесьем
Житомирская команда один тайм провела в меньшинстве

1B. Похожие таймы – разный результат. Шахтер дожал Зарю
Команда Пушича пропустила до перерыва, но затем ее было уже не удержать

2A. Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
В уик-энд Динамо переиграло Полесье, Шахтер одержал победу над Зарей

2B. Впервые в истории отношений. Верес переиграл Рух
Команда Шандрука чрезвычайно продуктивно проводит осенний этап сезона

3A. Челси и Арсенал разошлись миром в топ-матче АПЛ. Мудрик вышел на замену
Украинский защитник Александр Зинченко остался в резерве у канониров

3B. Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Реал Сосьедад нанес поражение сине-гранатовым со счетом 1:0 в 13-м туре

4. Орлы уничтожили Драконов. Трубин помог Бенфике разгромить Порту
Дубль для хозяев поля оформил знаменитый форвард Анхель Ди Мария

5. ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика будет новый тренер. Рома наконец-то уволила Юрича
Руководство римского клуба устало терпеть неудачи хорватского специалиста

6. Сенсации не произошло. Украина разгромно уступила Сербии
В отборе на женский Евробаскет украинки ничего не противопоставили соперницам

7. Сборная Украины одолела команду Фарерских островов в квалификации Евро-2026
Завершился матч второго тура квалификации мужского ЧЕ по гандболу

8. Китаец Дин при родной публике выиграл 15-й рейтинговый турнир в карьере
Турнир 2024 International Championship завершился китайском городе Нанкин

9A. Снигур не реализовала матчбол и проиграла в финале ITF W75 в Германии
Дарья в трех сетах проиграла Сюзан Бандекки

9B. Украинская теннисистка стала призеркой турнира WTA 125 в Колумбии
Катарина Завацкая и Тара Вюрт не сумели завоевать трофей пар в Кали

9C. Синнер или Алькарас: продолжение главного теннисного противостояния
Sport.ua представляет превью Nitto ATP Finals 2024

10. Чухаджян проиграл Эннису. Но на этот раз выглядел отлично
По уровню бокса Карен точно в элите дивизиона

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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