Впервые в истории отношений. Верес переиграл Рух

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук после гостевой ничьи с «Оболонью» сделал ротации в стартовом составе своих подопечных. Вместо дисквалифицированного Куции, а также Кучерова и Мрвальевича на поле вышли Протасевич, Клец, Гайдучик. В составе же «Руха» Виталий Пономарев после выездной от ничьей с «Кривбассом» произвел также кадровые изменения в своем составе. Вместо дисквалифицированного Дидыка и Краснопира в игру вступили Климчук и Слюбик, причем для последнего это была первая игра в этом сезоне.

Хозяева поля активно начали игру и первыми открыли счет. Пидгурский в борьбе с Яго лишился мяча, который подхватил Дахновский и точно пробил низом в ближний угол ворот. Для Виталия это был первый гол с начала чемпионата. Вскоре Дахновский мог оформить дубль, но на этот раз Ледвей парировал удар соперника. Гости ответили быстрой атакой правым флангом, которая завершилась передачей Квасницы на Карабина, но тот пробил мимо ворот.

Вместо этого «Верес» провел еще одну результативную атаку. Дахновский с левого края сделал передачу на свободного Луана и бразилец метко пробил низом в дальний угол ворот. Ровенчане не играли на удержание победного счета и продолжали создавать опасные моменты. После передачи из глубины поля в штрафную ворвался Дахновский, перебросившый мяч и через вратаря, и через ворота.

Игра постепенно выровнялась и руховцы активно пытались переломить ход поединка. Имел возможность отличиться Федор, который дальним ударом пробил в упор с крестовиной ворот. Вскоре завершал атаку Сыч, но Кожухарь ликвидировал угрозу.

Вторую половину встречи, как и ожидалось, активнее начали игроки «Руха», больше контролировавшие мяч. Однако моментов у ворот «Вереса» не возникало. Виталий Пономарев, пытаясь усилить атакующие действия своих подопечных, выпустил на поле Краснопира и Клайвера. Сменить же счет матча мог Пастух, после паса Федора головой пробивший рядом с дальней штангой.

Руховцы продолжали владеть инициативой, однако хозяева поля почти всей командой на своей половине поля удачно разрушали атаки соперника. Одна из атак «желто-черных» завершилась передачей Федора на Краснопира, но и его удару не хватало точности.

В итоге «Верес» одержал первую (!) в УПЛ победу над «Рухом» – в 7-й игре. Общий беспроигрышный сериал «красно-черных» продолжается в чемпионате 6 игр: 2 победы и 4 ничьи, а на своем поле – 5 матчей: две победы и три ничьи. С другой стороны, безвыигрышная серия «Руха» продолжается в чемпионате 8 игр: 6 ничьих и два поражения. Прервалась же ничейная гостевая клубная рекордная серия «Руха», продолжавшаяся в УПЛ 4 игры.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Верес» (замены): Мрвальевич – б/о, Годя – б/о, Кучеров – б/о, Баран – б/о.

«Рух» (замены): Краснопир – 6,0, Клайвер – 6,0, Рунич – 6,0, Притула – 6,0.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Верес» – «Рух» - 2:0

Голы: Дахновский, 6, Луан, 22

Предупреждения: Яго, 12 – Квасница, 3, Слюбик, 45+1, Федор, 62

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич – Клец (Баран, 90+4), Яго – Дахновский (Годя, 75), Луан – Гайдучик (Мрвалевич, 75), Степанюк.

«Рух»: Ледвий – Роман, Холод, Слюбик, Сыч – Пастух, Пидгурский (Притула, 69), Федор – Карабин (Клайвер, 61), Климчук (Краснопир, 61), Квасница (Рунич, 68).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 4 (3) – 8 (3)

Угловые: 2 – 7

Оффсайды: 1 – 2.

ВЕРЕС - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 5°C