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Премьер-лига
Верес
10.11.2024 13:00 – FT 2 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 19:12 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:20
122
0

Верес – Рух – 2:0. Дахновский и Луан Кампос. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ

10 ноября 2024, 19:12 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:20
122
0
Верес – Рух – 2:0. Дахновский и Луан Кампос. Видео голов и обзор матча
ФК Верес

10 ноября состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Верес из Ровно на своей арене переиграл Рух Львов со счетом 2:0.

Голы у победителей забили Виталий Дахновский и Луан Кампос.

УПЛ. 13-й тур, 10 ноября

Верес Ровно – Рух Львов – 2:0

Голы: Виталий Дахновский, 6, Луан Кампос, 22

Видео голов и обзор матча

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Луан Кампос (Верес).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Верес - Рух Виталий Дахновский Луан Кампос видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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