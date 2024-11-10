Украина. Премьер лига10 ноября 2024, 19:12 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:20
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Верес – Рух – 2:0. Дахновский и Луан Кампос. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ
10 ноября 2024, 19:12 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:20
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10 ноября состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
Верес из Ровно на своей арене переиграл Рух Львов со счетом 2:0.
Голы у победителей забили Виталий Дахновский и Луан Кампос.
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УПЛ. 13-й тур, 10 ноября
Верес Ровно – Рух Львов – 2:0
Голы: Виталий Дахновский, 6, Луан Кампос, 22
Видео голов и обзор матча
События матча
22’
ГОЛ ! Мяч забил Луан Кампос (Верес).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
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