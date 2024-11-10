Верес – Рух – 2:0. Дахновский и Луан Кампос. Видео голов и обзор матча

10 ноября состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Верес из Ровно на своей арене переиграл Рух Львов со счетом 2:0.

Голы у победителей забили Виталий Дахновский и Луан Кампос.

УПЛ. 13-й тур, 10 ноября

Верес Ровно – Рух Львов – 2:0

Голы: Виталий Дахновский, 6, Луан Кампос, 22

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