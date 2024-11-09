В воскресенье, 10-го листопада, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и львовский «Рух». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Серия без побед команды Виталия Пономарева длится уже семь матчей чемпионата кряду. И если она продолжится, то о борьбе за еврокубки придется вспоминать только с ностальгической ноткой. И ведь вполне возможно, что «Рух» вновь допустит осечку, так как играть придется на поле «Вереса», который не проигрывает все те же семь матчей подряд, но во всех турнирах. Для коллектива Олега Шандрука это – безумный прогресс.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.