В воскресенье, 10 ноября, «Верес» в рамках 13-го тура УПЛ на стадионе «Авангард» будет принимать «Рух». Ровенчане еще ни разу не побеждали руховцев в 6-ти матчах чемпионатов.

Верес

В прошлом туре подопечные Олега Шандрука в гостях сыграли вничью с «Оболонью» со счетом 0:0 и находятся на 11-м месте. После игры главный тренер «красно-черных» отметил: «Ни результатом, ни качеством игры я не доволен. Мы могли сыграть лучше. Мы не сыграли ужасно сегодня, но хотели большего».

Общий беспроигрышный сериал «Вереса» продолжается в чемпионате 5 игр: победа и четыре ничьи, а на своем поле – 4 матча: победа и три ничьи. Дмитрий Клец может забить 10-й гол в чемпионатах. Из-за перебора желтых карточек пропустят игру Гиорги Куция и Владислав Шарай. «Верес» может одержать 50-ю победу в УПЛ.

Рух

В предыдущем туре руховцы в гостях сыграли вничью с «Кривбассом» со счетом 1:1 и находятся на 8-м месте в турнирной таблице. Ничейная гостевая клубная рекордная серия «Руха» длится в УПЛ 4 игры. Безвыигрышная серия «желто-черных» продолжается в чемпионате 7 игр: шесть ничьих и поражение. Руховцы при Виталии Пономареве могут одержать 10-ю гостевую победу в чемпионатах. Пропустит игру дисквалифицированный Роман Дидык.

Вот предматчевое мнение Виталия Пономарева: «В составе «Вереса» есть хорошие опытные футболисты. Также у них есть хорошие легионеры. Этот состав сыгран и с ними качественно работает молодой тренер Олег Шандрук. Мы ожидаем серьезного матча в Ровно».

Статистика встреч

В УПЛ «Рух» сыграл уже шесть матчей против «Вереса» и ни разу не проигрывал: по три победы львовян и ничьи. В последний раз «Верес» принимал «желто-черных» 22 октября 2023 года и этот поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 5:2. В составе руховцев дубль оформил Евгений Пастух и по разу отличились Денис Теслюк, Юрий Климчук и Илья Квасница, у хозяев поля – Яго и Денис Балан.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Омельченко (Славянск), который в УПЛ провел 42 игры. «Верес» при этом арбитре провел 3 игры в чемпионатах и еще не побеждал: ничья и два поражения. «Рух» отыграл при Омельченко 6 матчей: 4 победы и 2 поражения.

Прогноз на противостояние

Беспроигрышный сериал «Вереса» в чемпионате длится 5 игр. «Рух» в предыдущих четырех выездных матчах УПЛ играл вничью. Прогнозируем ничейный результат на стадионе «Авангард».

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухар, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Кучеров, Луан, Клец, Степанюк, Мрвальевич.

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Федор, Квасница, Карабин, Краснопир.