Орлы уничтожили Драконов. Трубин помог Бенфике разгромить Порту
Дубль для хозяев поля оформил знаменитый форвард Анхель Ди Мария
Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть у «Порту» в центральном матче 11-го тура чемпионата Португалии.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Орлы» уверенно провели домашний матч против «Драконов» и одержали победу со счетом 4:1.
Украинский голкипер Анатолий Трубин пропустил один гол и внес свой вклад в победу Бенфики.
Дубль для хозяев поля оформил знаменитый форвард Анхель Ди Мария.
Турнирное положение лидеров: Спортинг (33 очка), Порту (27), Бенфика (25).
Чемпионат Португалии. 11-й тур, 10 ноября
Бенфика – Порту – 4:1
Голы: Фернандес, 30, Ди Мария, 56, 82 (пен), Перес, 61 (автогол) – Саму, 44
Турнирная таблица
Фотогалерея: Анатолий Трубин
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Реал Сосьедад нанес поражение сине-гранатовым со счетом 1:0 в 13-м туре чемпионата
Команды сыграют между собой в 13 туре УПЛ