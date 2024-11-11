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Чемпионат Португалии
Бенфика
10.11.2024 22:45 – FT 4 : 1
Порту
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Португалия
11 ноября 2024, 00:50 | Обновлено 11 ноября 2024, 01:11
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0

Орлы уничтожили Драконов. Трубин помог Бенфике разгромить Порту

Дубль для хозяев поля оформил знаменитый форвард Анхель Ди Мария

11 ноября 2024, 00:50 | Обновлено 11 ноября 2024, 01:11
252
0
Орлы уничтожили Драконов. Трубин помог Бенфике разгромить Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть у «Порту» в центральном матче 11-го тура чемпионата Португалии.

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«Орлы» уверенно провели домашний матч против «Драконов» и одержали победу со счетом 4:1.

Украинский голкипер Анатолий Трубин пропустил один гол и внес свой вклад в победу Бенфики.

Дубль для хозяев поля оформил знаменитый форвард Анхель Ди Мария.

Турнирное положение лидеров: Спортинг (33 очка), Порту (27), Бенфика (25).

Чемпионат Португалии. 11-й тур, 10 ноября

Бенфика – Порту – 4:1

Голы: Фернандес, 30, Ди Мария, 56, 82 (пен), Перес, 61 (автогол) – Саму, 44

Турнирная таблица

Фотогалерея: Анатолий Трубин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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