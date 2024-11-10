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Чемпионат Португалии
Бенфика
10.11.2024 22:45 – 23 0 : 0
Порту
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Португалия
10 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:55
151
0

Стало известно, выйдет ли Трубин в основе Бенфики на матч против Порту

Игра 11-го тура чемпионата Португалии начнется 10 ноября в 22:45

10 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:55
151
0
Стало известно, выйдет ли Трубин в основе Бенфики на матч против Порту
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 11-го тура чемпионата Португалии.

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«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Порту».

Встреча начнется 10 ноября в 22:45 по киевскому времени.

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Порту

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин Бенфика - Порту Порту
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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