Португалия10 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:55
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Стало известно, выйдет ли Трубин в основе Бенфики на матч против Порту
Игра 11-го тура чемпионата Португалии начнется 10 ноября в 22:45
10 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:55
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Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 11-го тура чемпионата Португалии.
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«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Порту».
Встреча начнется 10 ноября в 22:45 по киевскому времени.
Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Порту
🗒️ 𝑺𝙏𝑨𝙍𝑻𝙄𝑵𝙂 𝙓𝑰 !#SLBFCP • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/9mOpddkB9U— SL Benfica (@slbenfica_en) November 10, 2024
⚽𝕆 ℕ𝕆𝕊𝕊𝕆 𝟙𝟙 𝕀ℕ𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃 ⚽#SLBFCP pic.twitter.com/546ejAQGto— FC Porto (@FCPorto) November 10, 2024
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