Стало известно, выйдет ли Трубин в основе Бенфики на матч против Порту

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 11-го тура чемпионата Португалии.

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«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Порту».

Встреча начнется 10 ноября в 22:45 по киевскому времени.

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Порту