В воскресенье, 10 ноября, сразу после окончания аналогичного женского соревнования, стартует мужской Итоговый турнир. Уже четвертый раз подряд восемь лучших теннисистов по итогам сезона собираются в итальянском Турине. В этом году призовой фонд составляет 15,25 млн долларов, всего на 250 тысяч больше, чем в прошлом году. И без всяких шейхов, по крайней мере, пока.

Отбираются на турнир 7 теннисистов, набравших больше всего очков в текущем сезоне. К ним добавляется победитель турнира Большого Шлема (ТБШ), который располагается с 8-ю по 20-ю позиции в Чемпионской гонке. Поскольку в этом году все 4 шлема забрали Янник Синнер и Карлос Алькарас, которые занимают первое и третье места соответственно, то на Итоговый попадают топ-8 игроков. Но это в теории. На практике же Новак Джокович, занимавший шестую позицию в Чемпионской гонке, отказался от выступления, и это открыло путь к Nitto ATP Finals (официальное название турнира) «нейтралу» Андрею Рублеву, находившемуся на девятой позиции. В результате впервые за последние 23 года соревнование пройдет без участия хотя бы одного представителя Большой тройки. Роджер Федерер давно закончил карьеру, Рафаэль Надаль сделает это после финала Кубка Дэвиса в конце ноября. Джокович пока на пенсию не уходит, но после получения желанной золотой награды Олимпиады-2024 сконцентрируется на ТБШ.

Система начисления очков на мужском Итоговом турнире не изменилась. То есть, за победу на групповой стадии будет начисляться 200 очков, а за поражение – ноль. Победа в полуфинале принесет теннисисту еще 400 очков, а триумф в финале – дополнительные 500. Игрок, который пройдет турнир без поражений, получит 1500 очков. И чуть меньше пяти миллионов долларов.

Восемь теннисистов, выполнивших условия квалификации на турнир, были разделены на две группы. В них каждый игрок должен сыграть по три встречи. В полуфиналы выйдут по два лучших спортсмена из каждого квартета, чтобы в матчах на вылет определить победителя. Группы традиционно получили названия в честь выдающихся теннисистов прошлых лет.

Группа Илие Настасе

[1] Янник Синнер (Италия)

[4] Даниил Медведев (-)

[5] Тейлор Фритц (США)

[7] Алекс де Минаур (Австралия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер провел очень насыщенный событиями год. Чисто спортивные его достижения впечатляют. Два титула ТБШ на Australian Open и US Open, победы на Мастерсах в Майами, Цинциннати и Шанхае, а также пятисотках в Роттердаме и Галле. Вообще, на всех турнирах, где итальянец участвовал в сезоне, он доходил минимум до четвертьфинала. Три недели назад Синнер победил на коммерческом турнире в Саудовской Аравии с безумными призовыми, где принимали участие лучшие теннисисты планеты. Как следствие, у него уже 70 выигрышей в матчах за год. Но не все у Янника так радужно. Дело в том, что в августе прогремело допинговое дело о попадании в организм итальянца запрещенного препарата клостебола. Самое удивительное, что серьезного наказания спортсмен пока не получил. Все, что он потерял – это очки и деньги за полуфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе, где были взяты пресловутые пробы. Однако Всемирное антидопинговое агентство подало апелляцию на решение по оправданию Синнера, так что продолжение следует…

Статистика личных встреч с соперниками по группе:

Синнер – Медведев 7-7 (в этом сезоне 4-1)

Синнер – Фритц 2-1 (1-0)

Синнер – де Минаур 7-0 (1-0)

Представитель главной мировой страны-террориста Даниил Медведев является единственным среди восьмерки лучших теннисистов мира, кто не имеет на своем счету ни одного выигранного турнира в сезоне. Еще в начале года он дошел до финала на Australian Open, где уступил, кстати, Синнеру. И вскоре был еще финал в Индиан-Уэллсе. После этого отметить у Медведева можно разве что полуфинал Уимблдона.

Статистика личных встреч:

Медведев – Фритц 1-0 (0-0)

Медведев – де Минаур 6-3 (0-1)

Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Тейлор Фритц в свои 27 лет проводит лучший сезон в карьере. Он выиграл два турнира серии АТР 250: в феврале – в Делрей-Бич на харде и в июне – в Истборне на траве. Главным же его достижением стал выход в первый в карьере финал ТБШ. Случилось это дома, на US Open, правда, Синнера там обыграть не удалось. Есть в сезоне у американца и «украинский след». В феврале он победил Владислава Орлова в квалификации Кубка Дэвиса.

Статистика личных встреч:

Фритц – де Минаур 3-6 (0-1)

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

25-летний Алекс де Минаур впервые попал на Итоговый турнир, став первым австралийцем, квалифицировавшимся на него за последние 20 лет. В сезоне он завоевал один титул, на хардовой пятисотке в Акапулько в марте. За две недели до этого добрался до финала в Роттердаме, где уступил Синнеру. Достаточно стабильно выступал на ТБШ, дойдя до четвертьфиналов на Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open.

Бесспорным фаворитом этой группы, конечно, является Янник Синнер. Сезон в целом и его концовку в частности он проводит очень сильно и трудно сказать, что может помешать ему выиграть свой квартет. За вторую позицию должна развернуться серьезная борьба. Небольшим фаворитом в ней считается Даниил Медведев, однако понятно, что этого очень бы не хотелось украинским болельщикам. По крайней мере, шансы у его соперников вполне приличные.

Группа Джона Ньюкомба

[2] Александр Зверев (Германия)

[3] Карлос Алькарас (Испания)

[6] Каспер Рууд (Норвегия)

[8] Андрей Рублев (-)

Немец известно, какого происхождения, Александр Зверев выиграл в сезоне два титула. Оба из них на Мастерсах: в мае на грунтовых кортах Рима и неделю назад – на крытом харде Парижа. Лучшим достижением на ТБШ является финал Ролан Гаррос с эпическим поражением от Карлоса Алькараса. Также стоит отметить полуфинал Australian Open. Вообще, Зверев часто доходил до последних раундов соревнований, поэтому в конце концов смог опередить в рейтинге того же Алькараса, на счету которого два выигранных Шлема. Среди удачных выступлений Александра финал в Гамбурге, а также полуфиналы Мастерсов в Майами и Цинциннати.

Статистика личных встреч:

Зверев – Алькарас 5-5 (1-2).

Зверев – Рууд 3-2 (1-0)

Зверев – Рублев 1-0 (0-0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Здесь стоит отметить, что Алькараса и Рублева Зверев побеждал на прошлогоднем Итоговом турнире, что не помогло ему выйти из группы: лишь третья позиция в квартете.

Сезон для Карлоса Алькараса оказался очень удачным, особенно лето, ведь 21-летний спортсмен последовательно выиграл Ролан Гаррос и Уимблдон – два совершенно противоположных по специфике ТБШ. Если бы после этого он взял золото Олимпиады, произошла бы совсем фантастика, но для Джоковича та победа на двух тайбрейках была важнее. Кроме Шлемов, Алькарас взял титул на Мастерсе в Индиан-Уэллсе, а также месяц назад на звездной по составу пятисотке в Пекине.

Статистика личных встреч:

Алькарас – Рууд 4-0 (0-0)

Алькарас – Рублев 1-1 (0-1)

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Каспер Рууд в этом сезоне имеет два титула, причем оба на грунтовых кортах. В апреле норвежец победил на пятисотке в Барселоне, а в мае – на турнире серии АТР 250 в Женеве. И сразу же после успеха в Швейцарии дошел до полуфинала Ролан Гаррос. А прямо перед Барселоной играл в финале Мастерса в Монако. Грунтовый сезон у Рууда получился блестящим, однако на всех других покрытиях, кроме финала на харде в Акапулько, выделить нечего.

Статистика личных встреч:

Рууд – Рублев 2-5 (0-0)

И, наконец, Андрей Рублев, попавший в Турин благодаря снятию Джоковича. Ему удалось выиграть Мастерс в Мадриде, а также турнир серии АТР 250 в Гонконге еще в первые дни января. На ТБШ дальше четвертьфинала Australian Open не заходил.

В прошлом году участвовал в итоговом турнире, где проиграл все три матча в группе, в частности, Звереву и Алькарасу. Никто не будет против повторения такого результата.

В группе Ньюкомба есть два очевидных фаворита – это Алькарас и Зверев. Испанец сам по себе невероятно одаренный теннисист, который будет рассматриваться как претендент на победу в каждом соревновании, в котором участвует. Зверев же традиционно сильно проводит концовки сезонов, что доказал и в этом году триумфом в Париже. Он уже дважды выигрывал Итоговый турнир: в 2018 и 2021 годах. Рублев, и особенно Рууд, осенью выглядят неубедительно. Впрочем, на последнем большом турнире года всегда много сенсаций.

Если заглянуть в рейтинг АТР, Янник Синнер останется первой ракеткой мира независимо от результата соревнования. За вторую позицию поспорят Александр Зверев и Карлос Алькарас.

В воскресенье, 10 ноября, программу Nitto ATP Finals откроют матчи группы Илие Настасе.

15:00 Даниил Медведв – Тейлор Фритц

21.30 Янник Синнер – Алекс де Минаур