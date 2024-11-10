Снигур не реализовала матчбол и проиграла в финале ITF W75 в Германии

Украинка Дарья Снигур (WTA 158) проиграла шевйцарке Сюзан Бандекки (WTA 276) в финале турнира ITF W75 в Исманинге. Матч продолжался два с половиной часа.



Первая партия напоминала настоящие качели: теннисистки суммарно сделали четыре брейка, а Дарья, не сумев реализовать сетбол на своей подаче, всё же взяла верх на тайбрейке. Во второй партии инициативу захватила Бандекки, полностью контролируя ход игры. В решающем сете украинка получила матчбол на подаче соперницы, но упустила возможность завершить встречу в свою пользу.



ITF W75, Исманинг (Германия), Финал



Сюзан Бандекки (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) [2] – 6:7 (8:10) 6:2, 7:5