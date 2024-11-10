Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур не реализовала матчбол и проиграла в финале ITF W75 в Германии
ITF
10 ноября 2024, 19:09 | Обновлено 10 ноября 2024, 20:43
368
1

Снигур не реализовала матчбол и проиграла в финале ITF W75 в Германии

Дарья в трех сетах проиграла Сюзан Бандекки

10 ноября 2024, 19:09 | Обновлено 10 ноября 2024, 20:43
368
1
Снигур не реализовала матчбол и проиграла в финале ITF W75 в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинка Дарья Снигур (WTA 158) проиграла шевйцарке Сюзан Бандекки (WTA 276) в финале турнира ITF W75 в Исманинге. Матч продолжался два с половиной часа.

Первая партия напоминала настоящие качели: теннисистки суммарно сделали четыре брейка, а Дарья, не сумев реализовать сетбол на своей подаче, всё же взяла верх на тайбрейке. Во второй партии инициативу захватила Бандекки, полностью контролируя ход игры. В решающем сете украинка получила матчбол на подаче соперницы, но упустила возможность завершить встречу в свою пользу.

ITF W75, Исманинг (Германия), Финал

Сюзан Бандекки (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) [2] – 6:7 (8:10) 6:2, 7:5

По теме:
Дарья Снигур – Сюзан Бандекки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Снигур вышла в финал ITF W75 в Германии, обыграв четвёртую немку подряд
Снигур вышла в полуфинал на турнире ITF W75 в Германии
Дарья Снигур Сюзан Бандекки ITF Исманинг
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинская теннисистка стала призеркой турнира WTA 125 в Колумбии
Теннис | 10 ноября 2024, 16:05 0
Украинская теннисистка стала призеркой турнира WTA 125 в Колумбии
Украинская теннисистка стала призеркой турнира WTA 125 в Колумбии

Катарина Завацкая и Тара Вюрт не сумели завоевать трофей парного разряда в Кали

«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
Бокс | 10 ноября 2024, 08:50 1
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Китайский супертяж будет поддерживать украинского боксера

Бывшая жена украинского боксера-чемпиона прокомментировала его смерть
Бокс | 09.11.2024, 22:03
Бывшая жена украинского боксера-чемпиона прокомментировала его смерть
Бывшая жена украинского боксера-чемпиона прокомментировала его смерть
Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
Футбол | 09.11.2024, 20:23
Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10.11.2024, 16:00
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
василь бруховський
Фуууу!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
09.11.2024, 18:14 3
Футбол
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
08.11.2024, 17:42 1
Бокс
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
09.11.2024, 19:11
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
10.11.2024, 08:25 7
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 6
Футбол
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
09.11.2024, 12:43 3
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
09.11.2024, 04:45 1
Теннис
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
09.11.2024, 19:21 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем