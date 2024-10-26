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Другие новости
26 октября 2024, 11:55 | Обновлено 26 октября 2024, 12:05
399
0

Проблемы Мудрика, ничья в Стамбуле, гол Вьюнника, осечки Руха и Полесья

Главные новости за 25 октября на Sport.ua

26 октября 2024, 11:55 | Обновлено 26 октября 2024, 12:05
399
0
Проблемы Мудрика, ничья в Стамбуле, гол Вьюнника, осечки Руха и Полесья
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 октября.

1. У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
Под угрозой участие Михаила во встрече с Ньюкаслом

2A. Игра без победителя. Женская сборная Украины сыграла вничью с Турцией
В первом матче плей-офф квалификации Евро-2025 команды сыграли вничью

2B. Ничья для Украины. Результаты плей-офф квалификации женского Евро-2025
Ответный матч между сборными Украины и Турции пройдет 29 октября в Кишиневе

3A. Спасение одесситов. Рух не смог обыграть дома Черноморец
Команда Александра Бабича ушла от поражения под занавес игры

3B. Вновь осечка. Полесье в Житомире потеряло очки против Колоса
Команда Ашура второй матч подряд против аутсайдеров не может выиграть дома

4. Эпичный триллер. Вьюнник забил за Лехию, но его команда упустила победу
За команду из Гданська сыграло четверо украинских футболистов

5. Гол Суареса, ассист Месси. Интер Майами переиграл Атланту в плей-офф MLS
Украинский защитник Сергей Кривцов не был включен в заявку на игру

6. Почему не играл Роналду? Аль-Наср без Криштиану устроил парад голов
Команда без звездного игрока потеряла очки в национальном чемпионате

7. ВИДЕО. Вот это разгром! Во Второй Бундеслиге матч завершился со счетом 8:3
В 10-м туре «Нюрнберг» дома уничтожил команду «Регенсбург»

8. Прогрейса везут на убой Кэттероллу. Но у Реджиса есть шансы
Американец находится на спаде, но у него есть шансы стать чемпионом

9. Омар Мармуш: новый Салах, которого хотят видеть в АПЛ
Рассказ об открытии сезона в Бундеслиге

10. Умом понять Динамо можно. А вот сердцем – вряд ли
Анализ поражения сине-белых в Риме

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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