Ничья для Украины. Результаты плей-офф квалификации женского Евро-2025

25 октября состоялись первые матчи первого раунда плей-офф отбора к чемпионату Европы 2025 по футболу среди женщин.

Женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко в Стамбуле на арене Эсенлер встречалась с командой Турции.

Украинская сборная начала поединок инициативно, и на 11-й минуте Вероника Андрухив имела шанс открыть счет, но проиграла выход один на один с кипером Селдой Акгез. На 31-й минуте Дарья Апанащенко метко пробила в дальний угол после неудачной игры турецкого вратаря (1:0).

После перерыва команда Турции активизировалась и сумела отыграться. На 61-й минуте Элиф Кескин пробила в противоход Екатерине Самсон после передачи на дальнюю штангу. В итоге зафиксирована ничья (1:1).

Второй матч первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 состоится 29 октября в Кишиневе на стадионе «Зимбру».

Победитель противостояния между Украиной и Турцией сыграет в решающем раунде квалификации против Греции или Бельгии (0:0 в первом матче).

Евро-2025 среди женских команд

Плей-офф квалификации. Первый раунд

Первые матчи, 25 октября

Турция – Украина – 1:1 (0:1)

Голы: Кескин, 61 – Апанащенко, 31

Все результаты матчей

25.10. 15:00. Азербайджан – Португалия – 1:4

25.10. 15:00. Босния и Герцеговина – Сербия – 2:2

25.10. 17:00. Албания – Норвегия – 0:5

25.10. 17:30. Черногория – Финляндия – 0:1

25.10. 18:00. Турция – Украина – 1:1

– 1:1 25.10. 18:30. Словакия – Уэльс – 2:1

25.10. 19:00. Греция – Бельгия – 0:0

25.10. 19:00. Грузия – Ирландия – 0:6

25.10. 19:00. Румыния – Польша – 1:2

25.10. 19:00. Словения – Австрия – 0:3

25.10. 19:15. Венгрия – Шотландия – 0:1

25.10. 20:00. Хорватия – Северная Ирландия – 1:1

25.10. 20:30. Люксембург – Швеция – 0:4

25.10. 21:30. Беларусь – Чехия – 1:8

Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)