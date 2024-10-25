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Лига Европы
25 октября 2024, 11:21 | Обновлено 25 октября 2024, 11:56
1785
15

Умом понять Динамо можно. А вот сердцем – вряд ли

Валерий Василенко – о сливе «бело-синих» в Риме

25 октября 2024, 11:21 | Обновлено 25 октября 2024, 11:56
1785
15
Умом понять Динамо можно. А вот сердцем – вряд ли
Getty Images/Global Images Ukraine

Никто и не говорил, что будет легко. Наоборот, все практически в один голос утверждали, что будет тяжело. Очень тяжело. Сложнейшая логистика, увеличение числа матчей в еврокубках. Теперь вместо декабря нашим командам на евроарене придется финишировать в осенней части сезона в январе.

Все это было давно понятно. И давно известно. Однако теперь получается так, что еврокубки для обоих наших полпредов на континентальной арене оказались не только непосильной ношей, но и ненужным бременем.

И наш чемпион, и наш вице-чемпион уже после первых двух туров Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно поняли, что в этих турнирах им практически ничего не светит. И что на этом празднике жизни мы со своими марш-бросками то через Кишинев, то через Хожув выглядим, как дальние родственники.

Дорога до места проведения матчей ЛЧ и ЛЕ забирает много сил и эмоций. Много сил и эмоций забирает и дорога в обратную сторону. Поэтому не удивительно, что «Шахтер» на арене внутренней так блекло выглядит после игры Лиги чемпионов. Поэтому не удивительно, что и «Динамо» сетует на объективные сложности.

Адекватного выхода из этой конкретной ситуации – я о нынешнем еврокубковом сезоне – нет. Уже нет. Коль назвался груздем – полезай в кузов. Играй. Страдай, но молча страдай. И как ты будешь страдать, как ты будешь расставлять приоритеты – это твое личное дело. Оно, это дело, по большому счету, больше никого не интересует.

Поэтому разумом можно и нужно понять, как «Динамо» во главе с Александром Шовковским слило игру третьего тура Лиги Европы против «Ромы». Вряд ли когда-нибудь в ближайшем будущем «бело-синие» сыграют таким резервным составом. И по такой резервной схеме.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» в этой связи четко расставило приоритеты. На первом месте – чемпионат Украины. Конкретно – воскресная игра против «Шахтера». На энном месте – опостылевшая Лига Европы, где уже после двух туров понятно, что почти ничего не светит.

Все правильно. Из двух зайцев нужно выбирать того, который пожирнее. Поэтому вряд ли нужно метать громы и молнии в сторону нашего вице-чемпиона. Собственно, даже самый что ни на есть резервный состав нашего вице-чемпиона смотрелся не безнадежно в игре против неплохой итальянской команды.

Другое дело, что та итальянская команда сейчас примерно в такой же прострации, как и наш вице-чемпион. Хотя у нее на эту прострацию иные основания, иные причины.

Но то их дело. Нам было очень интересно в данной ситуации (в контексте оппонента) посмотреть на Довбика. Свой гол он забил. Пускай ничем больше и не запомнился, но по факту три очка и победу своей нынешней команде принес именно наш Артем.

На этом лично мой интерес к «Роме» и к ее перманентному кризису заканчивается.

А вот что касается «Динамо»… Повторюсь еще раз: головой я могу понять решение Александра Шовковского. У него 27 октября – решающий матч нынешнего полусезона. А может, и всего нынешнего чемпионата. У соперника, я это о «Шахтере», на два дня больше для подготовки к Класичному. Стало быть, нужно как-то выкарабкиваться, находить внутренние резервы.

СаШо пошел таким вот путем. Имеет право. Ибо, повторюсь, в случае победы «Динамо» в воскресной игре Шовковского и его команду уже можно короновать. Девять очков отрыва в наших реалиях отыграть фактически нереально.

Но вот дальше возникает вполне логичный вопрос. «Динамо», да и не только, сейчас рвет жилы, дабы стать чемпионом. И в следующем сезоне попытать счастья в главном континентальном турнире. Не получится в главном – тогда в не очень главном. И так далее.

Getty Images/Global Images Ukraine

И за подобным сценарием играют сейчас все наши так называемые лидеры – окромя двух общеизвестных и привычных, сюда нужно отнести и еще как минимум «Полесье».

Все поползновения наших грандов на внутренней арене – это лишь для того, чтобы побороться за гипотетические призовые. А затем целый полусезон горевать по поводу сложнейшей логистики.

Вспомните, как неподдельно искренне радовалось «Полесье», когда по итогам прошлого сезона добыло историческую путевку в еврокубки. По этому поводу была проведена мощная пиар-кампания. Да и трансферная кампания тоже была проведена неплохая.

И все это только лишь для того, чтобы уже в первом отборочном раунде слить непритязательной словенской команде. Зато теперь, лишившись «прелести» евроарены, «Полесье» даже пытается расправить крылья.

Только вот чего ради? Для того, чтобы в следующем сезоне снова попасть в еврокубки, перед этим трубя во все трубы и гремя во все литавры, а затем благополучно вылететь от какой-то провинциальной посредственности?

Я понимаю, что все наши нынешние лидеры клубного футбола грезят Лигой чемпионов, где можно получить такие деньги, чтобы безбедно существовать пару сезонов. Однако для того, чтобы туда попасть, нужно удачно выступать в этих самых еврокубках, а не сливаться на первой же стадии.

И вот в этой связи лично мне обидно за слив «Динамо» в Риме. Потому что по сути этот слив – идентичен сливу «Полесья» и «Кривбасса». И даже сливу «Днепра-1».

Зачем тогда огород городить, если на этом огороде вырастет, в лучшем случае, лишь чертополох…

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статьи эксклюзив Динамо Киев Рома - Динамо Лига Европы
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 16
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avk2307
Шовковський головний тренер і має право повне визначати хто буде в конкретній грі грати. Грали достатньо не погано. Результату правда не здобули..
А про "злив" це мегаперебільшення від автора. Нагадаю, що аналогічний склад від Пушича цей же автор називав "невдалим візитом до стоматолога".
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+5
umnuy2
ипать у вас запросы---играла молодёжь-неплохо смотрелись.....ребята опуститесь на землю----как таким составом можно прибивать крепкие командыы-У НАС ИГРАТЬ НЕКОМУ,порсиотрите на уровень УПЛ,мы чехов пройти в европе неможем.
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+5
Remark
При чому тут цей матч Роми та ДК до непотрібності турніру?
З Лаціо билися, з німцями не зрозуміло в що грали! За вчорашній матч взагалі не соромно, навіпрезерв виглядав пристойно, ще й могли забивати і не раз!
Просто в ЛЄ ще є матчі де можна буде наверстати бали, а ось саме витрачені сили в цьому матчі напередодні найважливішого матчу перед ШД, не наверстаєш.
Тому вірно зробили, що випустили напівосновний склад. У ШД фора відпочинку у два дні!
Переможуть Шахтар і буде 9 очок різниці. 
Тоді можна і в ЛЄ грати основним складом, а на матчі ЧУ проти всяких Оболонь, Коробок Передач і т.п. випускати напіврезерв.
П. С. Біловар дніще повне, він би в мене і на спортивній площадці біля дому не грав. А Ванат вчергове підтвердив, що він ніякий (мʼяко кажучи).
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+4
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BATI-GOOOOOL
Все вірно зробив Сашко.А стаття якась безглузда.Динамо хоче виграти чемпіонат не тому що хочуть виступати в Лізі чемпіонів там шансів немає що зараз і демонструють більшість команд не с топ ліг,а просто вони хочуть бути чемпионами своєї країни і розуміючи  сітуацію це те ще можливо.Якщо з Шахтарем буде перемога то це величезний крок до чемпіонства.При всій повазі до "Олександрії" та "Полісся" я не вірю що вони втрутятся в боротьбу між Динамо та Шахтарем.
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+4
8number
Шанси були. Та й треба було ними скористатись
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+4
Умник
Норм так Тымчик с Гереро сливали.
Что попади и не факт что Рома выиграла.
За гол с офсайда я молчу.
Я не спорю убойный момент Шомуродова и все матч закрыт, но еще раз Динамо имеет 17 игроков основы это хорошо.
Просто нет фарта и результата вот что хреново.
Кстати с Лацио тоже шансы были.
Тут дыр дыр нет.
Претензия только результат.
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+3
BATI-GOOOOOL
Да і про втрачені шанси в ЛЄ.Хтось розраховував що Динамо  з німцями та італійцями набере очки? Я не дуже.Тому шанси ще є,ще не грали з командами свого рівня.
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+3
8number
Не дивлячись на результат, скажу так: Наші відіграли добре, зробили що змогли, старались нарешті. Не стидно 
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+3
nick07
на відміну від ШД для ДК ще не все втрачено у ЛЄ - вони мають цілком непогані шанси пробитись у перехідні матчі.
Навряд чи основа ДК могла справді обіграти навіть таку Рому. 
А от щодо недільного матчу з ШД - так, звісно що перемога дасть багато, але не факт що забезпечить перемогу в УПЛ. 
і не варто забувати що навіть чемпіон стартує з кваліфікації, і чого вартують наші клуби на останнім етапах кваліфікації ДК продемонструвало недавно. 
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+3
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Keen Vision
Автор, мабуть, дупою матч дивився, якщо побачив там «злив». Звідки взагалі думки, що інший склад зіграв би краще? Наче у попередніх матчах ЛЄ якась видатна якість гри була.
Щодо Шахтаря, то він не просто має на два дні більше для підготовки, а ще й куди більшу глибину складу за рахунок бюджету, оскільки в межах одного ТО може на двох бразильців викинути 25 мільйонів. Фінансові можливості клубів неспівставні.
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+1
Alex T
Основа точно сыграла бы лучше?
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0
kadaad
Совершенно оправданный слив. До Шовковского, видимо, дошло, что Динамо ничего не светит в игре с Ромой и он выставил дубль, тем самым дав возможность основе отдохнуть перед игрой с Шахтером. На данный момент это явно в приоритете.
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0
Ukraine
Не зовсім розумію про який термін "сердця" іде мова.
Фактично, клуб роками, десятками виживає, про результати ЛЧ забули вже давно 5-10-20+ років, старе ДК памятають тільки дідусі. Все підростаюче покоління, діти, юнацькі школи, ... бачать тільки 2-3 місця ЧУ + ЛЄ остані місця якщо повезе. Це як типу Олександрія чи Полісся, ніхто не звертає уваги яке в них міце кожного року, так і з ДК, діти про клуб нічого не знають, так як формально, всі попередні роки тільки Шахтар піднімав позитивні емоції в Єврокубках та ЧУ.
Тому, писати про "сердце" - не доречно.
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-2
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