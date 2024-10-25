Никто и не говорил, что будет легко. Наоборот, все практически в один голос утверждали, что будет тяжело. Очень тяжело. Сложнейшая логистика, увеличение числа матчей в еврокубках. Теперь вместо декабря нашим командам на евроарене придется финишировать в осенней части сезона в январе.

Все это было давно понятно. И давно известно. Однако теперь получается так, что еврокубки для обоих наших полпредов на континентальной арене оказались не только непосильной ношей, но и ненужным бременем.

И наш чемпион, и наш вице-чемпион уже после первых двух туров Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно поняли, что в этих турнирах им практически ничего не светит. И что на этом празднике жизни мы со своими марш-бросками то через Кишинев, то через Хожув выглядим, как дальние родственники.

Дорога до места проведения матчей ЛЧ и ЛЕ забирает много сил и эмоций. Много сил и эмоций забирает и дорога в обратную сторону. Поэтому не удивительно, что «Шахтер» на арене внутренней так блекло выглядит после игры Лиги чемпионов. Поэтому не удивительно, что и «Динамо» сетует на объективные сложности.

Адекватного выхода из этой конкретной ситуации – я о нынешнем еврокубковом сезоне – нет. Уже нет. Коль назвался груздем – полезай в кузов. Играй. Страдай, но молча страдай. И как ты будешь страдать, как ты будешь расставлять приоритеты – это твое личное дело. Оно, это дело, по большому счету, больше никого не интересует.

Поэтому разумом можно и нужно понять, как «Динамо» во главе с Александром Шовковским слило игру третьего тура Лиги Европы против «Ромы». Вряд ли когда-нибудь в ближайшем будущем «бело-синие» сыграют таким резервным составом. И по такой резервной схеме.

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«Динамо» в этой связи четко расставило приоритеты. На первом месте – чемпионат Украины. Конкретно – воскресная игра против «Шахтера». На энном месте – опостылевшая Лига Европы, где уже после двух туров понятно, что почти ничего не светит.

Все правильно. Из двух зайцев нужно выбирать того, который пожирнее. Поэтому вряд ли нужно метать громы и молнии в сторону нашего вице-чемпиона. Собственно, даже самый что ни на есть резервный состав нашего вице-чемпиона смотрелся не безнадежно в игре против неплохой итальянской команды.

Другое дело, что та итальянская команда сейчас примерно в такой же прострации, как и наш вице-чемпион. Хотя у нее на эту прострацию иные основания, иные причины.

Но то их дело. Нам было очень интересно в данной ситуации (в контексте оппонента) посмотреть на Довбика. Свой гол он забил. Пускай ничем больше и не запомнился, но по факту три очка и победу своей нынешней команде принес именно наш Артем.

На этом лично мой интерес к «Роме» и к ее перманентному кризису заканчивается.

А вот что касается «Динамо»… Повторюсь еще раз: головой я могу понять решение Александра Шовковского. У него 27 октября – решающий матч нынешнего полусезона. А может, и всего нынешнего чемпионата. У соперника, я это о «Шахтере», на два дня больше для подготовки к Класичному. Стало быть, нужно как-то выкарабкиваться, находить внутренние резервы.

СаШо пошел таким вот путем. Имеет право. Ибо, повторюсь, в случае победы «Динамо» в воскресной игре Шовковского и его команду уже можно короновать. Девять очков отрыва в наших реалиях отыграть фактически нереально.

Но вот дальше возникает вполне логичный вопрос. «Динамо», да и не только, сейчас рвет жилы, дабы стать чемпионом. И в следующем сезоне попытать счастья в главном континентальном турнире. Не получится в главном – тогда в не очень главном. И так далее.

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И за подобным сценарием играют сейчас все наши так называемые лидеры – окромя двух общеизвестных и привычных, сюда нужно отнести и еще как минимум «Полесье».

Все поползновения наших грандов на внутренней арене – это лишь для того, чтобы побороться за гипотетические призовые. А затем целый полусезон горевать по поводу сложнейшей логистики.

Вспомните, как неподдельно искренне радовалось «Полесье», когда по итогам прошлого сезона добыло историческую путевку в еврокубки. По этому поводу была проведена мощная пиар-кампания. Да и трансферная кампания тоже была проведена неплохая.

И все это только лишь для того, чтобы уже в первом отборочном раунде слить непритязательной словенской команде. Зато теперь, лишившись «прелести» евроарены, «Полесье» даже пытается расправить крылья.

Только вот чего ради? Для того, чтобы в следующем сезоне снова попасть в еврокубки, перед этим трубя во все трубы и гремя во все литавры, а затем благополучно вылететь от какой-то провинциальной посредственности?

Я понимаю, что все наши нынешние лидеры клубного футбола грезят Лигой чемпионов, где можно получить такие деньги, чтобы безбедно существовать пару сезонов. Однако для того, чтобы туда попасть, нужно удачно выступать в этих самых еврокубках, а не сливаться на первой же стадии.

И вот в этой связи лично мне обидно за слив «Динамо» в Риме. Потому что по сути этот слив – идентичен сливу «Полесья» и «Кривбасса». И даже сливу «Днепра-1».

Зачем тогда огород городить, если на этом огороде вырастет, в лучшем случае, лишь чертополох…