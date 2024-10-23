Автогол Ризныка, поражение Шахтера в Лондоне, успех юниоров, камбек Реала
Главные новости за 22 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 22 октября.
1. Все решил автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
«Горняки» потерпели второе поражение в Лиге чемпионов
2A. Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Вечером 22 октября состоялись 9 матчей 3-го тура Лиги чемпионов
2B. ПУШИЧ: «Отличный удар. Я подумал: это оно, это гол. Фантастический сэйв»
Главный тренер «Шахтаря» дал прес-конференцию после матча с «Арсеналом»
3. Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА
Команда Белика уже одержала две победы в основном раунде
4A. Безумный матч и камбек с 0:2. Реал в игре с семью голами разбил Боруссию
Матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев
4B. Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Подопечные Мичела без Цыганкова переиграли Слован с Игнатенко 2:0 в 3-м туре ЛЧ
5. Возвращение Максимова. Клуб УПЛ ведет переговоры с опытным тренером
Ворскла может вернуть наставника
6. Итальянцы шансов не оставили. Днепр разгромно проиграл Сассари в КЕ
Днепряне потерпели третье поражение в турнире
7A. Соболева без шансов проиграла 140-й ракетке мира на турнире в Мексике
Анастасия в двух сетах уступила Марине Стакушич в 1/16 финала в Тампико
7B. Вслед за королем. Чемпион US Open 2020 завершил карьеру поражением в Вене
Доминик Тим уступил Лучано Дардери в 1/16 финала турнира ATP 500 в Австрии
8. Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Юлиан Бойко и Денис Хмелевский всухую переиграли команду Польша-4
9. 10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
Украинские голеадоры забивают в клубном турнире континента совсем нечасто
10. Минимум Шахтера, максимум Динамо, горячее львовское дерби
Самые интересные события десятого тура УПЛ
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