Автогол Ризныка, поражение Шахтера в Лондоне, успех юниоров, камбек Реала

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 22 октября.

1. Все решил автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу

«Горняки» потерпели второе поражение в Лиге чемпионов

2A. Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?

Вечером 22 октября состоялись 9 матчей 3-го тура Лиги чемпионов

2B. ПУШИЧ: «Отличный удар. Я подумал: это оно, это гол. Фантастический сэйв»

Главный тренер «Шахтаря» дал прес-конференцию после матча с «Арсеналом»

3. Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА

Команда Белика уже одержала две победы в основном раунде

4A. Безумный матч и камбек с 0:2. Реал в игре с семью голами разбил Боруссию

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев

4B. Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов

Подопечные Мичела без Цыганкова переиграли Слован с Игнатенко 2:0 в 3-м туре ЛЧ

5. Возвращение Максимова. Клуб УПЛ ведет переговоры с опытным тренером

Ворскла может вернуть наставника

6. Итальянцы шансов не оставили. Днепр разгромно проиграл Сассари в КЕ

Днепряне потерпели третье поражение в турнире

7A. Соболева без шансов проиграла 140-й ракетке мира на турнире в Мексике

Анастасия в двух сетах уступила Марине Стакушич в 1/16 финала в Тампико

7B. Вслед за королем. Чемпион US Open 2020 завершил карьеру поражением в Вене

Доминик Тим уступил Лучано Дардери в 1/16 финала турнира ATP 500 в Австрии

8. Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру

Юлиан Бойко и Денис Хмелевский всухую переиграли команду Польша-4

9. 10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ

Украинские голеадоры забивают в клубном турнире континента совсем нечасто

10. Минимум Шахтера, максимум Динамо, горячее львовское дерби

Самые интересные события десятого тура УПЛ