Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?

Вечером 22 октября состоялись 9 матчей 3-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английского команды Арсенал (0:1).

Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.

Шахтер имеет 1 очко из 9 возможных и занимают 29-е место среди 36 команд.

Единоличным лидером стала Астон Вилла (9 очков из 9), далее идут Монако, Спортинг, Арсенал (по 7).

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала.

Оставшиеся 9 матчей 3-го тура ЛЧ пройдут 23 октября. В 4-м туре 6 ноября Шахтер в условном домашнем матче сыграет со швейцарской командой Янг Бойз.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября

19:45. Милан (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1

(Италия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1 19:45. Монако (Франция) – Црвена Звезда (Сербия) – 5:1

(Франция) – Црвена Звезда (Сербия) – 5:1 22:00. Арсенал (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:0

(Англия) – Шахтер (Украина) – 1:0 22:00. Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) – 2:0

(Англия) – Болонья (Италия) – 2:0 22:00. Жирона (Испания) – Слован (Словакия) – 2:0

(Испания) – Слован (Словакия) – 2:0 22:00. ПСЖ (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

22:00. Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 5:2

(Испания) – Боруссия Д (Германия) – 5:2 22:00. Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия) – 0:2

(Португалия) – 0:2 22:00. Ювентус (Италия) – Штутгарт (Германия) – 0:1

Турнирная таблица

Инфографика