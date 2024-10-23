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Лига чемпионов
23 октября 2024, 00:15 | Обновлено 23 октября 2024, 00:26
678
5

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?

Вечером 22 октября состоялись 9 матчей 3-го тура Лиги чемпионов

23 октября 2024, 00:15 | Обновлено 23 октября 2024, 00:26
678
5
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября состоялись 9 матчей 3-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английского команды Арсенал (0:1).

Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.

Шахтер имеет 1 очко из 9 возможных и занимают 29-е место среди 36 команд.

Единоличным лидером стала Астон Вилла (9 очков из 9), далее идут Монако, Спортинг, Арсенал (по 7).

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала.

Оставшиеся 9 матчей 3-го тура ЛЧ пройдут 23 октября. В 4-м туре 6 ноября Шахтер в условном домашнем матче сыграет со швейцарской командой Янг Бойз.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября

  • 19:45. Милан (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1
  • 19:45. Монако (Франция) – Црвена Звезда (Сербия) – 5:1
  • 22:00. Арсенал (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:0
  • 22:00. Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) – 2:0
  • 22:00. Жирона (Испания) – Слован (Словакия) – 2:0
  • 22:00. ПСЖ (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1
  • 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 5:2
  • 22:00. Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия) – 0:2
  • 22:00. Ювентус (Италия) – Штутгарт (Германия) – 0:1

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 5
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Nba37
В следующем туре ждём голы от Шахтера в ворота Янг Бойза и 3 очка, если опять Пушич не выпустит в старте стремный состав 
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+1
Harun Bakircioğlu
Скоро и 4 очка не дадут место выше 25, возможно уже после 4 тура. Чтоб выйти в плей-офф надо набрать примерно 8 очков. С такими темпами набора и результативностью у Шахтера будет от силы 3-4 очка.
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0
avk2307
многие после первого тура говорили о силе Болоньи и слабости Бреста. Смотрите таблицу после третьего...
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0
Олег Мандрівник
Первая тройка это вынос мозга!!! КАК???
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0
Alex T
Какое? Возле параши. 
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-1
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