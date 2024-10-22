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Лига Чемпионов
Жирона
22.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
Слован Братислава
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Лига чемпионов
22 октября 2024, 23:54 | Обновлено 23 октября 2024, 00:22
2914
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Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов

Подопечные Мичела без Цыганкова переиграли Слован с Игнатенко 2:0 в 3-м туре ЛЧ

22 октября 2024, 23:54 | Обновлено 23 октября 2024, 00:22
2914
1
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Слован Братислава.

Поединок прошел на стадионе Монтиливи в Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голами за красно-белых отличились Мигель Гутьеррес и Хуанпе. На 88-й Кристиан Стуани мог оформить 3-й мяч, но форвард не сумел реализовать пенальти.

В составе клуба из Словакии 78 минут отыграл украинский хавбек Даниил Игнатенко. На 69-й украинец получил желтую карточку.

Представитель Украины из Жироны Виктор Цыганков пропустил матч, поскольку все еще восстанавливается от травмы.

Для Жироны эта победа стала первой в истории не только в Лиге чемпионов, но и в еврокубках. В первых двух турах подопечные Мичела уступили ПСЖ (0:1) и Фейеноорду (2:3). Слован проиграл все 3 поединка: Селтику (1:4) и Манчестер Сити (0:4).

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 22 октября

Жирона – Слован – 2:0

Голы: Гутьеррес, 43, Хуанпе, 73

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Жирона Слован Братислава Виктор Цыганков Даниил Игнатенко Лига чемпионов пенальти Кристиан Стуани Мигель Гутьеррес Хуанпе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Первый Среди Равных
Пишуть як відіграв українець, потім пишуть що українець не грав 
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