Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов

22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Слован Братислава.

Поединок прошел на стадионе Монтиливи в Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

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Голами за красно-белых отличились Мигель Гутьеррес и Хуанпе. На 88-й Кристиан Стуани мог оформить 3-й мяч, но форвард не сумел реализовать пенальти.

В составе клуба из Словакии 78 минут отыграл украинский хавбек Даниил Игнатенко. На 69-й украинец получил желтую карточку.

Представитель Украины из Жироны Виктор Цыганков пропустил матч, поскольку все еще восстанавливается от травмы.

Для Жироны эта победа стала первой в истории не только в Лиге чемпионов, но и в еврокубках. В первых двух турах подопечные Мичела уступили ПСЖ (0:1) и Фейеноорду (2:3). Слован проиграл все 3 поединка: Селтику (1:4) и Манчестер Сити (0:4).

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 22 октября

Жирона – Слован – 2:0

Голы: Гутьеррес, 43, Хуанпе, 73