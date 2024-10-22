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Жирона
22.10.2024 22:00 - : -
Слован Братислава
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Лига чемпионов
22 октября 2024, 03:09 | Обновлено 22 октября 2024, 03:30
39
0

Жирона – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 октября в 22:00 по Киеву

22 октября 2024, 03:09 | Обновлено 22 октября 2024, 03:30
39
0
Жирона – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

22 октября на «Монтиливи» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Жирона» встретится со «Слованом» (Братислава). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда была одной из сенсаций, на которые был так богат прошлый футбольный сезон. Год назад она единолично лидировала в Примере. В итоге ожидаемо выскочки просели, но пропустили выше только мадридский Реал с Барселоной, но финишировали 3-ми, оставив за спиной, в том числе, и Атлетико. Но нынешний спад жиронцев ожидался. Да, Мичел Санчес и его тренерский штаб остался, но при этом летом провели распродажу лидеров во главе с Довбиком, пичичи Ла Лиги 2023/2024. Новичков много, но они пока что не так впечатляют, как ушедшие звезды. В итоге произошел откат в середину таблицы Примеры - побеждать там получается примерно в трети поединках. А дебют в Лиге чемпионов был смазан: ляп Газзаниги на последних секундах вылился в поражение ПСЖ 0:1. Ну а потом была откровенная неудача, в виде домашних 2:3 с Фейеноордом.

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Слован (Братислава)

Клуб безусловно доминирует на внутренней арене. Владимир Вайсс сейчас собрал опытный состав, который принес весной уже 6-й титул кряду в родной Словакии. На этот раз получилось в квалификации пройти последовательно Стругу, Целе, АПОЭЛ, а в решающем раунде забили на гол больше, чем Мидтьюлланд (1:1 в Дании, 3:2 дома, где до 82-й минуты проигрывали). Это позволило небесно-голубым пробиться в основной раунд главного еврокубка. Но там словаки ожидаемо проявляют себя как аутсайдер, проигрывая всем подряд. Причем как: даже Селтик дома разгромил гостей 5:1, а Манчестер Сити ограничились на выезде 4-мя безответными голами.

Статистика личных встреч

Испанцы проводят вообще первый сезон в еврокубках. Так что она практически со всеми соперниками играют впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут борьбы от этой пары. Жиронцы просто обязаны выиграть дома у такого соперника, причем не минимально - ждем их победу с форой -2,0 голов (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Жирона
22 октбря 2024 -
22:00
Слован Братислава
Фора Жироны (-2) 1.85 Сделать ставку
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Жирона Слован Братислава Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков Даниил Игнатенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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