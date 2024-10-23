22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Слован Братислава.

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Поединок прошел на стадионе Монтиливи в Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

Для Жироны эта победа стала первой в истории не только в Лиге чемпионов, но и в еврокубках.

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 22 октября

Жирона – Слован – 2:0

Голы: Гутьеррес, 43, Хуанпе, 73

Видеоообзор матча: