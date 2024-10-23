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Лига Чемпионов
Жирона
22.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
Слован Братислава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 октября 2024, 01:07 |
158
0

Жирона – Слован – 2:0. Исторические три очка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25

23 октября 2024, 01:07 |
158
0
Жирона – Слован – 2:0. Исторические три очка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Слован Братислава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Монтиливи в Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

Для Жироны эта победа стала первой в истории не только в Лиге чемпионов, но и в еврокубках.

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 22 октября

Жирона – Слован – 2:0

Голы: Гутьеррес, 43, Хуанпе, 73

Видеоообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанпе (Жирона).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Гутьеррес (Жирона).
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Жирона пенальти Слован Братислава Кристиан Стуани Лига чемпионов Хуанпе Мигель Гутьеррес видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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