22.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
Испания23 октября 2024, 01:07 |
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Жирона – Слован – 2:0. Исторические три очка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25
23 октября 2024, 01:07 |
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22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Слован Братислава.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Монтиливи в Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.
Для Жироны эта победа стала первой в истории не только в Лиге чемпионов, но и в еврокубках.
Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 22 октября
Жирона – Слован – 2:0
Голы: Гутьеррес, 43, Хуанпе, 73
Видеоообзор матча:
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанпе (Жирона).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Гутьеррес (Жирона).
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