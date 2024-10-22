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Жирона
22.10.2024 22:00 - : -
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Лига чемпионов
22 октября 2024, 03:29 | Обновлено 22 октября 2024, 03:30
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Жирона – Слован Братислава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25

22 октября 2024, 03:29 | Обновлено 22 октября 2024, 03:30
20
0
Жирона – Слован Братислава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Слован Братислава.

Поединок пройдет на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер каталонского коллектива Виктор Цыганков не сможет помочь принять участие в этой игре из-за травмы.

Представитель Украины в составе клуба из Словакии Даниил Игнатенко должен появиться на поле.

После трех туров главного еврокубкового клубного турнира у Жироны и Слована по 0 очков. У подопечных Мичела 30-е место, а у небесно-голубых 35-я позиция.

Жирона – Слован Братислава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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