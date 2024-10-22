22 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Слован Братислава.

Поединок пройдет на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский вингер каталонского коллектива Виктор Цыганков не сможет помочь принять участие в этой игре из-за травмы.

Представитель Украины в составе клуба из Словакии Даниил Игнатенко должен появиться на поле.

После трех туров главного еврокубкового клубного турнира у Жироны и Слована по 0 очков. У подопечных Мичела 30-е место, а у небесно-голубых 35-я позиция.

Жирона – Слован Братислава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.