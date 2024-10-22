Минимум Шахтера, максимум Динамо, горячее львовское дерби

«Шахтер» добыл три очка в игре против «Колоса», хотя игра у подопечных Пушича получилась неубедительной. А вот «Динамо» вдоволь покуражилось в поединке против «Оболони». Продолжают идти без поражений «Александрия», обыгравшая «Ворсклу», и «Полесье», сыгравшее вничью с «Левым берегом». Юрий Вернидуб во главе «Кривбасса» одолел свою бывшую команду – «Зарю». Во львовском дерби «Карпаты» переиграли «Рух».

Автоголы тура

Единственный мяч в поединке «Колос» – «Шахтер», принесший победу действующему чемпиону, футболисты ковалевской команды забили в свои ворота. После стремительной контратаки Судаков протащил мяч от центра поля до чужой штрафной площади, отпасовал на Зубкова, тот возвращал мяч Георгию, но не возвратил. Преградой стал защитник хозяев Красничи, который, пытаясь выбить мяч за пределы поля, срезал его в дальний угол ворот.

Помог отличиться сопернику и защитник «Вереса» Морозко, срезавший в свои ворота передачу от Петряка. Но на счастье Евгения, его команда в итоге не проиграла «Черноморцу»: ничья 1:1.

ВАР тура

«Шахтер» имел все шансы снова потерять очки, когда на последних минутах встречи против «Колоса» пропустил гол (мяч в свои ворота срезал Конопля). Однако до того момента, когда мяч пересек линию ворот Ризныка, судьи ВАР зафиксировали нарушение правил в атаке. Диего рукой зацепил лицо Педриньо, судья в поле Деревинский сначала никак не отреагировал на тот момент. А отреагировал лишь после того, как мяч оказался в воротах «горняков». Арбитр побежал смотреть «телевизор», и на основании просмотренного отменил взятие ворот чемпиона.

Передача тура

После такой передачи проще забить, нежели промазать. На 57-й минуте матча против «Ворсклы» защитник «Александрии» Кравченко с правого фланга сделал нацеленный навес во вратарскую площадь, откуда Беляев кивком головы переправил мяч в ближний угол ворот Исенко.

Разгром тура

Лидер чемпионата – «Динамо» – не испытал проблем в игре против одного из аутсайдеров – «Оболони». Уже в первом тайме подопечные Шовковского вели 3:0. А когда в начале второго тайма они забили четвертый гол, стало очевидно, что разгрома «пивоварам» не избежать. Так оно и случилось. Подопечные Шищенко пропустили аж пять мячей. Правда, не сухих. На один гол они наиграли. Но забили его с помощью «самострела» оппонентов.

Тенденция тура

После того, как центрбек «Динамо» Михавко забил первый мяч за первую команду «Динамо» (в игре против «Левого берега»), далее Тарас отмечается исключительно автоголами. Сначала он поразил свои ворота в матче против «Кривбасса», затем – молодежной сборной Украины в поединке против Англии, и вот очередной подарок сопернику – мяч в свои ворота в игре против «Оболони».

Объяснение тура

После невнятной игры «Полесья» в матче против «Левого берега» главный тренер житомирской команды Имад Ашур дал оценку игре своим подопечным. Получилось как всегда пространно и витиевато: «Ожидания сегодня были больше, хотя мы не любим играть с этим словом. Есть определенные законы, правила игры в футбол, требования игры в футбол, они касаются пространства, которое соперник закрывает и того, что он нам предоставляет. Эти вещи мы должны понимать и принимать как то, что перекрывает наши желания так, как мы хотим, принимать решения, не оценив ситуации и т.д. В эти моменты мы будем страдать, потому что низкий, компактный блок (хотя мы знали, что так будет) мы не сможем раскрывать, если не будем искать пространство, которое нам освобождается. Скорее всего, это будет ширина и если мы не будем туда интенсивно доставлять мяч, если не будем готовиться к потере, если мы не растянем соперника за первые минуты 4, 5 или 6 раз, к тому же обязательно с обострением. Если мы будем исходить из мысли, что мы эти вещи неплохо делали, в какой-то момент улучшили и теперь это станет данью и будет работать дальше – будет реальность, из которой мы будем исходить с таким настроением».

Пенальти тура

Как не нужно пробивать удары с одиннадцатиметровой отметки, и одновременно как нужно при этом действовать голкиперам – вот наглядный пример из первого тайма матча ЛНЗ – «Ингулец». Сначала хозяева поля получили право на пенальти, однако Ноникашвили не сумел переиграть Паламарчука. В свою очередь, гости тоже получили право на пенальти. Но и в этот раз голкипер оказался на высоте: Мельничук не переиграл Кучеренко.

Дубль тура

Когда два мяча в одной игре забивает форвард, как это сделал Ванат в поединке против «Оболони», то данный факт воспринимается, как должное. Во вот когда два гола в одной встрече забивает полузащитник, причем скорее разрушительного плана, нежели атакующего, то это уже настоящее событие. Настоящим событием в матче против «Ингульца» отметился игрок ЛНЗ Путря. Его удачная игра на подборе и предопределила победителя матча. Это первые мячи Ильи за ЛНЗ.

Откровение тура

После матча против «Кривбасса» форвард «Зари» Будковский признал, что его команда проиграла закономерно. По словам Филиппа, «проиграли заслуженно, потому что у нас ничего не получалось, моментов было очень мало».

Дерби тура

ФК Карпаты

Львовское дерби было вынесено на последний игровой день тура. На «Арене Львов» встретились «Рух» и «Карпаты». Эти команды сыграли впервые на официальном уровне. Несмотря на статус номинального хозяева матча, «Рух» сыграл, будто в гостях. Инициативой больше владела «бело-зеленая» команда. Она же создала и больше опасных моментов. И один из них реализовала: в конце первого тайма отличился Жан Педросо, использовав передачу Мирошниченко. В дальнейшем обе команды стремились изменить счет на табло, но он так и остался неизменным.

Стычка тура

На финише первого тайма матча «Рух» – «Карпаты» между футболистами произошла стычка. Мирошниченко нарушил правила в борьбе против Климчука, и пострадавший очень эмоционально отреагировал, оттолкнув своего оппонента. А дальше в локальный инцидент вмешались другие игроки. И он перестал быть локальным. «Пожар» пришлось тушить судье Афанасьеву. Обошлось без удалений, но Мирошниченко и Климчук свои «горчичники» получили.

Символическая сборная тура