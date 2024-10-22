Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА
Юношеская лига УЕФА
Арсенал U19
22.10.2024 15:00 0 : 1
Шахтер Донецк U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
22 октября 2024, 17:03 | Обновлено 22 октября 2024, 17:22
3641
5

Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА

Команда Белика уже одержала две победы в основном раунде

22 октября 2024, 17:03 | Обновлено 22 октября 2024, 17:22
3641
5
Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА
ФК Шахтер Донецк

Параллельно с основным раундом Лиги чемпионов УЕФА развиваются события и на аналогичной стадии Юношеской лиги УЕФА, которая разыгрывается по похожему формату, однако все равно имеет определенные особенности в виде так называемого «пути чемпионов», о котором мы начнем разговор чуть позже. Пока же нас интересовало продолжение выступлений юношей донецкого «Шахтера» в турнире своей возрастной группы.

В отличие от «взрослых» одноклубников, коллектив Алексея Белика первые два тура сопровождал хотя бы одной победой, которую дончане одержали над итальянской «Болоньей» (4:3), после чего уступили бергамаской «Аталанте» (0:3) вообще без шансов. Впрочем, как и команда под руководством Марино Пушича, за чем мы наблюдали перед перерывом на октябрьские матчи сборных.

К большой игре юноши «Шахтера» должны были возвращаться на несколько часов раньше основной команды и так же они играли в гостях у лондонского «Арсенала», который также имел неудачный опыт дуэли против «Аталанты» (1:4), но сумел переиграть французский «Пари Сен-Жермен» (1:0), поэтому команды Белика и Макса Портера были фактически соседями в общей турнирной таблице.

«Горняки» на этот раз отдали инициативу соперникам и закрылись в защите, которая выглядела значительно более уверенной в себе, чем это было в игре против „Аталанты“. В итоге, хозяева поля ограничились созданием лишь одного голевого момента в первом тайме, да и тот удар Кацурри головой с подачи углового с правого фланга на дальней штанге опасным можно было назвать лишь с кучей условностей.

Что характерно, в ответ команда Белика создала лишь одну возможность у чужих ворот, и сразу же забила гол. На 14 минуте Галонский первым был на мяче в центре штрафной во время передачи Дрозда с правого фланга и направил удар в дальний угол. После этого «Шахтер» просто продолжал играть в тот же спокойный футбол, что и раньше, а соперники так и не смогли найти правильный подход в атаке.

Ситуация для «Арсенала» лучше не стала и после перерыва. «Шахтер» во втором тайме об атаке задумываться так и не стал, но позади у „горняков“ был такой мощный блок, что и непонятно, как соперники хотели его преодолеть вообще. Дошло до того, что на 83 минуте нам просто выключили телевизионную картинку, поэтому что там привело к двум предупреждениям Бундаша - остается только догадываться.

В следующем туре донецкий «Шахтер» будет принимать «Янг Бойз», а лондонский «Арсенал» будет гостить у миланского «Интера».

Юношеская лига УЕФА. Основной этап. 3-й тур.

«Арсенал» U-19 – «Шахтер» U-19 - 0:1

Гол: Галонский, 14

Предупреждения: Ломага, 45+1 – Огарков, 81, Бундаш, 87

Удаление: Бундаш, 87 (второе предупреждение)

«Арсенал» U-19: Сэтфорд – Николс (Зечевич-Джон, 80), Гэвен, Кацурри, Кларк (Семон, 65) – Дудзяк, Росяк, Копли (Кейси, 58) – Фердинанд (Бейли-Джозеф, 58), Аннус, Кабия.

«Шахтер» U-19: Баглай – Огарков, Костюк, Башмарин, Дрозд – Бундаш – Галонский, Цуканов (Стрельчук, 90+2), Сметана, Тютюнов (Трифаненко, 73) – Ломага (Петрук, 73).

Арбитр: Алан Кияс (Менихкирхен, Австрия).

Стадион: «Медоу Парк» (Боремвуд, Англия).

Удары (в створ): 6 (3) – 5 (1)
Угловые: 5 – 0
Оффсайды: 1 – 0.

АРСЕНАЛ U-19 - ШАХТЕР U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

По теме:
Арсенал U-19 – Шахтер U-19 – 0:1. Как украинцы удивили хозяев. Обзор матча
Украинские арбитры получили назначения на юношескую Лигу УЕФА
Источник: дебютант сборной Украины продлил контракт с Шахтером
Арсенал Лондон Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 текстовая трансляция Юношеская лига УЕФА Арсенал Лондон U-19 Арсенал - Шахтер
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас есть долг перед нашей страной»
Футбол | 22 октября 2024, 10:27 6
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас есть долг перед нашей страной»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас есть долг перед нашей страной»

Капитан «горняков» прекрасно понимает, что происходит в Украине и рассказывает об этом миру

К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
Футбол | 22 октября 2024, 11:05 3
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат

Бельгийским вратарем заинтересовались клубы Саудовской Аравии

Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Бокс | 22.10.2024, 09:57
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
Футбол | 22.10.2024, 03:50
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
Звезда Ромы пропустит матч з Динамо в Лиге Европы. О ком идет речь?
Футбол | 22.10.2024, 16:37
Звезда Ромы пропустит матч з Динамо в Лиге Европы. О ком идет речь?
Звезда Ромы пропустит матч з Динамо в Лиге Европы. О ком идет речь?
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
Оце так молодь кротів психанула!Вітаю
Ответить
+3
Лига
Молодцы
Ответить
+3
ТвояМамка
Харош!
Ответить
+2
Diesel
Реально круті
Ответить
+1
KAA82
Молодчики!
Ответить
0
Demid Romanchik
Команда с Анусом в составе проиграла 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 3
Футбол
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
21.10.2024, 12:26 1
Футбол
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
21.10.2024, 02:50 1
Бокс
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:29
Бокс
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
21.10.2024, 15:04 39
Футбол
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
21.10.2024, 13:44 5
Футбол
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем