Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА

Параллельно с основным раундом Лиги чемпионов УЕФА развиваются события и на аналогичной стадии Юношеской лиги УЕФА, которая разыгрывается по похожему формату, однако все равно имеет определенные особенности в виде так называемого «пути чемпионов», о котором мы начнем разговор чуть позже. Пока же нас интересовало продолжение выступлений юношей донецкого «Шахтера» в турнире своей возрастной группы.

В отличие от «взрослых» одноклубников, коллектив Алексея Белика первые два тура сопровождал хотя бы одной победой, которую дончане одержали над итальянской «Болоньей» (4:3), после чего уступили бергамаской «Аталанте» (0:3) вообще без шансов. Впрочем, как и команда под руководством Марино Пушича, за чем мы наблюдали перед перерывом на октябрьские матчи сборных.

К большой игре юноши «Шахтера» должны были возвращаться на несколько часов раньше основной команды и так же они играли в гостях у лондонского «Арсенала», который также имел неудачный опыт дуэли против «Аталанты» (1:4), но сумел переиграть французский «Пари Сен-Жермен» (1:0), поэтому команды Белика и Макса Портера были фактически соседями в общей турнирной таблице.

«Горняки» на этот раз отдали инициативу соперникам и закрылись в защите, которая выглядела значительно более уверенной в себе, чем это было в игре против „Аталанты“. В итоге, хозяева поля ограничились созданием лишь одного голевого момента в первом тайме, да и тот удар Кацурри головой с подачи углового с правого фланга на дальней штанге опасным можно было назвать лишь с кучей условностей.

Что характерно, в ответ команда Белика создала лишь одну возможность у чужих ворот, и сразу же забила гол. На 14 минуте Галонский первым был на мяче в центре штрафной во время передачи Дрозда с правого фланга и направил удар в дальний угол. После этого «Шахтер» просто продолжал играть в тот же спокойный футбол, что и раньше, а соперники так и не смогли найти правильный подход в атаке.

Ситуация для «Арсенала» лучше не стала и после перерыва. «Шахтер» во втором тайме об атаке задумываться так и не стал, но позади у „горняков“ был такой мощный блок, что и непонятно, как соперники хотели его преодолеть вообще. Дошло до того, что на 83 минуте нам просто выключили телевизионную картинку, поэтому что там привело к двум предупреждениям Бундаша - остается только догадываться.

В следующем туре донецкий «Шахтер» будет принимать «Янг Бойз», а лондонский «Арсенал» будет гостить у миланского «Интера».

Юношеская лига УЕФА. Основной этап. 3-й тур.

«Арсенал» U-19 – «Шахтер» U-19 - 0:1

Гол: Галонский, 14

Предупреждения: Ломага, 45+1 – Огарков, 81, Бундаш, 87

Удаление: Бундаш, 87 (второе предупреждение)

«Арсенал» U-19: Сэтфорд – Николс (Зечевич-Джон, 80), Гэвен, Кацурри, Кларк (Семон, 65) – Дудзяк, Росяк, Копли (Кейси, 58) – Фердинанд (Бейли-Джозеф, 58), Аннус, Кабия.

«Шахтер» U-19: Баглай – Огарков, Костюк, Башмарин, Дрозд – Бундаш – Галонский, Цуканов (Стрельчук, 90+2), Сметана, Тютюнов (Трифаненко, 73) – Ломага (Петрук, 73).

Арбитр: Алан Кияс (Менихкирхен, Австрия).

Стадион: «Медоу Парк» (Боремвуд, Англия).

Удары (в створ): 6 (3) – 5 (1)

Угловые: 5 – 0

Оффсайды: 1 – 0.

АРСЕНАЛ U-19 - ШАХТЕР U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C