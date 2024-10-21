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21 октября 2024, 22:49 |
141
0

Арсенал U-19 – Шахтер U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА

21 октября 2024, 22:49 |
141
0
Арсенал U-19 – Шахтер U-19. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 22-го октября, состоится поединок 3-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся лондонский «Арсенал» U-19 и донецкий «Шахтер» U-19. Матч пройдет в Боремвуде (Англия), на поле стадиона «Медоу Парк», начало в 15:00.

Юношеская команда «Шахтера» в основном раунде главного еврокубкового турнира выступает лучше, чем «взрослые» одноклубники, но все равно не обходится без проблем. «Горняки» справились с «Болоньей» (4:3), но затем, как и основная команда, получили три гола от «Аталанты» (0:3), и сейчас находятся в шаге от зоны плей-офф. А позади них расположился именно следующий соперник, который от той же «Аталанты» получил четыре гола (1:4), а затем одолел ПСЖ (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» U-19 – «Шахтер» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
22.10.2024 -
15:00
Шахтер
ТБ 2.5 1.39 Сделать ставку
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Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 текстовая трансляция Юношеская лига УЕФА Арсенал - Шахтер
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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