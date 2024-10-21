Во вторник, 22-го октября, состоится поединок 3-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся лондонский «Арсенал» U-19 и донецкий «Шахтер» U-19. Матч пройдет в Боремвуде (Англия), на поле стадиона «Медоу Парк», начало в 15:00.

Юношеская команда «Шахтера» в основном раунде главного еврокубкового турнира выступает лучше, чем «взрослые» одноклубники, но все равно не обходится без проблем. «Горняки» справились с «Болоньей» (4:3), но затем, как и основная команда, получили три гола от «Аталанты» (0:3), и сейчас находятся в шаге от зоны плей-офф. А позади них расположился именно следующий соперник, который от той же «Аталанты» получил четыре гола (1:4), а затем одолел ПСЖ (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» U-19 – «Шахтер» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.