Днепр-1 исключен из УПЛ, Лупашко возглавил Карпаты, Мората перешел в Милан

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 19 июля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 исключен из УПЛ. Кто его заменит? Есть два предложения

Вариант с возвращением Миная в УПЛ набрал наибольшее количество голосов

2. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили, кто заменит Маркевича

Новым главным тренером «львов» стал Владислав Лупашко

3. ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал капитана сборной Испании

Альваро Мората покинул «Атлетико» Мадрид

4. Три победы. Украина выиграла группу Евролиги по пляжному футболу

Сине-желтые в последнем матче группового раунда обыграли команду ОАЭ

5A. Евро-2024 U-19. Определен второй полуфиналист чемпионата Европы

Досрочно из группы вышла команда Франции, которая обыграла Данию

5B. Сборная Украины узнала соперника. Жеребьевка плей-офф отбора ЧЕ-2025

Украинки проведут матчи с Турцией, а затем с Грецией или Бельгией

6. Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную

Мирча Луческу является одним из самых титулованных в истории футбола

7. Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал Евробаскета

Украинская команда переиграла сверстников из Грузии

8. Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером

Украинка больше не работает с Рамоном Слейтером

9. Джейк сразится с Перри, пока Тайсон лечится. Чего ждать от боя?

Рассчитывать Майку Перри стоит разве что на свой характер

10A. Таблица коэффициентов УЕФА. Польша снова нарастила отрыв от Украины

В мид-уик завершился первый раунд квалификации еврокубков 2024/25

10B. Полесье перестраивается. Вектор неочевидный, но риск – дело благородное

Поговорим о ключевых перестановках, которые уже произошли в житомирском клубе