ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал капитана сборной Испании

«Милан» официально сообщил о трансфере форварда «Атлетико» Мадрид и сборной Испании Альваро Мораты. Контракт рассчитан на четыре года с опцией продления еще на год.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Милан» активировал клаусулу в контракте Мораты в размере 13 миллионов евро.

Таким образом, Мората возвращается в Серию А после 2-летнего перерыва. Ранее он выступал за «Ювентус» в 2014 – 2016 и 2020 – 2022 годах.

В минувшем сезоне Мората забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.