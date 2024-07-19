Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал капитана сборной Испании
Италия
19 июля 2024, 14:20 |
1244
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал капитана сборной Испании

Альваро Мората покинул «Атлетико» Мадрид

19 июля 2024, 14:20 |
1244
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал капитана сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

«Милан» официально сообщил о трансфере форварда «Атлетико» Мадрид и сборной Испании Альваро Мораты. Контракт рассчитан на четыре года с опцией продления еще на год.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Милан» активировал клаусулу в контракте Мораты в размере 13 миллионов евро.

Таким образом, Мората возвращается в Серию А после 2-летнего перерыва. Ранее он выступал за «Ювентус» в 2014 – 2016 и 2020 – 2022 годах.

В минувшем сезоне Мората забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.

По теме:
Романо опроверг слухи о трансфере украинца в топ-клуб АПЛ
Форвард, который провалился в Интере, может вернуться в Серию А
Полесье подписало еще одного новичка
Альваро Мората Милан Атлетико Мадрид трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: ФК Милан
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 18 июля 2024, 18:47 1
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри

Китаец прогнозирует победу украинца

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили, кто заменит Маркевича
Футбол | 19 июля 2024, 15:19 0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили, кто заменит Маркевича
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили, кто заменит Маркевича

Новым главным тренером «львов» стал Владислав Лупашко

Кто заменит Днепр-1? УПЛ склоняется к мини-турниру
Футбол | 19.07.2024, 12:32
Кто заменит Днепр-1? УПЛ склоняется к мини-турниру
Кто заменит Днепр-1? УПЛ склоняется к мини-турниру
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Футбол | 18.07.2024, 20:36
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Футбол | 18.07.2024, 23:17
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
19.07.2024, 07:05 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
17.07.2024, 08:00 23
Футбол
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
19.07.2024, 02:06 1
Олимпийские игры
Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
17.07.2024, 11:27 16
Футбол
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
17.07.2024, 15:46 1
Бокс
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
17.07.2024, 19:20 7
Футбол
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
17.07.2024, 08:23 2
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
18.07.2024, 07:03 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем