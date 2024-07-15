Италия15 июля 2024, 17:50 |
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Капитан сборной Испании переходит в Милан. Клуб активировал клаусулу
Мората сразу после успешного Евро нашел новую команду
15 июля 2024, 17:50 |
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По информации журналиста Фабрицио Романо, форвард «Атлетико» Альваро Мората после успешного Евро-2024 в составе сборной Испании переходит в состав «Милана».
Итальянский гранд уже сообщил мадридскому клубу, что активирует клаусулу в 13 миллионов евро. 31-летний бомбардир подпишет контракт на 4 года.
Ранее Мората уже выступал в Серии A – были два этапа в составе «Ювентуса».
В минувшем сезоне Альваро забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 48 матчах.
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