Таблица коэффициентов УЕФА. Польша снова нарастила отрыв от Украины

В мид-уик завершился первый раунд квалификации еврокубков 2024/25, и произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В рейтинге 2025 Украина имеет 19-ю позицию (22.000). Шахтер попал напрямую в основной раунд ЛЧ, благодаря чему Украина уже имеет 1.200 балла (6 бонусных очков, деленных на 5 клубов).

В мид-уик снова очки набрала Польша, идущая на 18-й позиции (23.750), прямой конкурент Украины. Висла из Кракова второй раз обыграла Лапи из Косово (2:0) в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Это принесло Польше прибавку 0.250 балла (за победу в квалификации дают 1 очко, и оно делится на 4 клуба), и отрыв Польши от Украины вырос до 1.750.

Все остальные конкуренты, как и Украина, стартуют со вторых раундов квалификации еврокубков.

Цель Украины на сезон – подняться в топ-15 по итогам рейтинга 2025, чтобы вернуть 5 команд в еврокубках для сезона 2026/27. Учитывая отставание в 4.625 баллов от Греции, идущей 15-й (26.625), это будет сделать довольно сложно.

В сезоне 2024/25 Украину будут представлять де-юре 5 команд (де-факто – 4): Шахтер имеет прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов, Динамо Киев – 2-й раунд квалификации ЛЧ, Кривбасс Кривой Рог – 3-й раунд отбора Лиги Европы, Полесье Житомир – 2-й раунд отбора Лиги конференций. Днепр-1 на старт ЛК не выйдет.

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​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025