Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов УЕФА. Польша снова нарастила отрыв от Украины
Лига чемпионов
19 июля 2024, 18:47 | Обновлено 19 июля 2024, 18:58
1143
3

Таблица коэффициентов УЕФА. Польша снова нарастила отрыв от Украины

В мид-уик завершился первый раунд квалификации еврокубков 2024/25

19 июля 2024, 18:47 | Обновлено 19 июля 2024, 18:58
1143
3
Таблица коэффициентов УЕФА. Польша снова нарастила отрыв от Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик завершился первый раунд квалификации еврокубков 2024/25, и произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В рейтинге 2025 Украина имеет 19-ю позицию (22.000). Шахтер попал напрямую в основной раунд ЛЧ, благодаря чему Украина уже имеет 1.200 балла (6 бонусных очков, деленных на 5 клубов).

В мид-уик снова очки набрала Польша, идущая на 18-й позиции (23.750), прямой конкурент Украины. Висла из Кракова второй раз обыграла Лапи из Косово (2:0) в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Это принесло Польше прибавку 0.250 балла (за победу в квалификации дают 1 очко, и оно делится на 4 клуба), и отрыв Польши от Украины вырос до 1.750.

Все остальные конкуренты, как и Украина, стартуют со вторых раундов квалификации еврокубков.

Цель Украины на сезон – подняться в топ-15 по итогам рейтинга 2025, чтобы вернуть 5 команд в еврокубках для сезона 2026/27. Учитывая отставание в 4.625 баллов от Греции, идущей 15-й (26.625), это будет сделать довольно сложно.

В сезоне 2024/25 Украину будут представлять де-юре 5 команд (де-факто – 4): Шахтер имеет прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов, Динамо Киев – 2-й раунд квалификации ЛЧ, Кривбасс Кривой Рог – 3-й раунд отбора Лиги Европы, Полесье Житомир – 2-й раунд отбора Лиги конференций. Днепр-1 на старт ЛК не выйдет.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в казахстанский Атырау
«Хейт будет всегда». Минай оценил шанс остаться в УПЛ вместо Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 исключен из УПЛ. Кто его заменит? Есть два предложения
таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Полесье Житомир выбор редакции Днепр-1 Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Хоть бы мозги включил». В Днепре-1 рассказали, мог ли Носов купить клуб
Футбол | 19 июля 2024, 16:03 1
«Хоть бы мозги включил». В Днепре-1 рассказали, мог ли Носов купить клуб
«Хоть бы мозги включил». В Днепре-1 рассказали, мог ли Носов купить клуб

Вячеслав Фридман подверг жесткой критике Игоря Бурбаса

Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
Футбол | 19 июля 2024, 02:33 1
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25

Главным претендентом на трофей по версии букмекерских контор является Манчестер Сити

Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Футбол | 18.07.2024, 21:54
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Футбол | 18.07.2024, 23:17
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Футбол | 19.07.2024, 16:45
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
А от, цікаво. Чи може Дніпро, знявшись із чемпіонату, зібратись і зіграти в єврокубках? Буквально на пару матчів - за бонуси. Юрособа залишається, місце в ЛК легітимно заслужив на підставі минулого чемпіонату, навіть атестат від АФУ отримав. Які проблеми?
Ответить
+1
OKs100
Просто у Польши чемпионат более сильный за наш.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
18.07.2024, 07:03 8
Бокс
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
18.07.2024, 13:29 1
Бокс
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
17.07.2024, 19:20 7
Футбол
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
19.07.2024, 00:45 6
Футбол
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
19.07.2024, 15:35 6
Бокс
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
19.07.2024, 07:33
Бокс
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
18.07.2024, 08:32 37
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
18.07.2024, 21:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем