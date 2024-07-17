Исключение Днепра-1, отставка Саутгейта, Винисиус Тобиас продлил контракт
Главные новости за 16 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 июля.
1A. Голы Корсун и Кравчук. Женская сборная Украины переиграла Хорватию
Подопечные Владимира Пятенко вышли в плей-оф отбора на чемпионат Европы
1B. Украина – на 2-м месте. Итоговые таблицы квалификации женского Евро-2025
Сине-желтые обыграли Хорватию и стали вторыми в группе, после Уэльса
2. ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии
У «трех львов» будет новый коуч после Евро-2024
3A, ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
Винисиус Тобиас подписал новый контракт с «горняками» на 5-летний срок
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
Контракт с Александре Пейкришвили расчитан на 5 лет
4A. Первый раунд Лиги чемпионов. Вакуленко и Братков проиграли с Пюником
16 июля состоялись ответные матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
4B. Успех грандов. На старте ЧЕ-2024 U-19 победы одержали Испания и Франция
В полуфиналы выйдут по две лучших команды из каждой группы
5A. Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
Претенденты: «Минай», «Металлист 1925», «Левый Берег» и «Эпицентр»
5B. ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
Украинская Премьер-лига решила обратиться в УАФ
6. Львовский Рух проиграл спарринг против клуба Лутон Таун, игравшего в АПЛ
Единственный в матче гол для английской команды забил Карлтон Моррис
7. Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Украинец пока не определился с будущим
8. Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Сборная Испании победила в финале команду Англии со счетом 2:1
9. Важнейшая победа на Евробаскете U-20! Сборная Украины одолела Венгрию
Украинская команда одержала третью победу на групповой стадии турнира
10. Вячеслав ЛЕЦКАН: «Наш хоккей функционирует против законов физики»
Директор «Сокола» рассказал, с каким потенциалом подходят к новому сезону
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