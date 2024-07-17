Исключение Днепра-1, отставка Саутгейта, Винисиус Тобиас продлил контракт

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 июля.

1A. Голы Корсун и Кравчук. Женская сборная Украины переиграла Хорватию

Подопечные Владимира Пятенко вышли в плей-оф отбора на чемпионат Европы

1B. Украина – на 2-м месте. Итоговые таблицы квалификации женского Евро-2025

Сине-желтые обыграли Хорватию и стали вторыми в группе, после Уэльса

2. ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии

У «трех львов» будет новый коуч после Евро-2024

3A, ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала

Винисиус Тобиас подписал новый контракт с «горняками» на 5-летний срок

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо

Контракт с Александре Пейкришвили расчитан на 5 лет

4A. Первый раунд Лиги чемпионов. Вакуленко и Братков проиграли с Пюником

16 июля состоялись ответные матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

4B. Успех грандов. На старте ЧЕ-2024 U-19 победы одержали Испания и Франция

В полуфиналы выйдут по две лучших команды из каждой группы

5A. Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов

Претенденты: «Минай», «Металлист 1925», «Левый Берег» и «Эпицентр»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1

Украинская Премьер-лига решила обратиться в УАФ

6. Львовский Рух проиграл спарринг против клуба Лутон Таун, игравшего в АПЛ

Единственный в матче гол для английской команды забил Карлтон Моррис

7. Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет

Украинец пока не определился с будущим

8. Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?

Сборная Испании победила в финале команду Англии со счетом 2:1

9. Важнейшая победа на Евробаскете U-20! Сборная Украины одолела Венгрию

Украинская команда одержала третью победу на групповой стадии турнира

10. Вячеслав ЛЕЦКАН: «Наш хоккей функционирует против законов физики»

Директор «Сокола» рассказал, с каким потенциалом подходят к новому сезону